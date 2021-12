Le climat de collecte de fonds mousseux amène Madrona à lever un «fonds d’extension» de 120 millions de dollars pour les sociétés du portefeuille

L’équipe de Madrona plus tôt cet été. (Photo du groupe Madrona Venture)

C’est une période folle dans le monde de l’aventure. Les valorisations, la taille des transactions et les fonds d’investissement ont dépassé les records établis en 2020. De nombreuses startups lèvent deux tours en un an ; les méga deals de 100 millions de dollars et plus sont monnaie courante.

Le marché mousseux a forcé Madrona Venture Group à essayer quelque chose de nouveau : allouer plus de capital à un fonds existant pour aider à continuer à soutenir ses sociétés en portefeuille et à suivre le montant vertigineux de dollars déployé pour les startups.

La société de Seattle a dévoilé aujourd’hui un « fonds d’extension du Fonds VII » de 120 millions de dollars auprès d’investisseurs qui avaient précédemment soutenu son septième fonds de 300 millions de dollars levé en 2018.

L’argent sera utilisé pour investir dans des tours de suivi pour 10 à 12 sociétés qui ont décroché des chèques du septième fonds.

Les sociétés de capital-risque utilisent certains mécanismes pour investir plus d’argent dans les sociétés de portefeuille. Madrona tire des réserves des fonds existants, par exemple. Il « recycle également le produit », ce qui prend les liquidités provenant d’investissements réussis et les réinvestit dans une société de portefeuille.

Mais la plupart des sociétés du septième fonds n’ont pas eu le temps d’atteindre une sortie potentielle. Et Madrona a lu les feuilles de thé lors de l’évaluation de l’environnement d’investissement des startups.

Le directeur général de Madrona, Matt McIlwain. (Photo de Madrona)

Prenez OctoML. La startup d’apprentissage automatique qui a reçu le soutien précoce de Madrona a déjà levé près de 140 millions de dollars sur quatre tours de capital en moins de trois ans. Madrona a investi environ 30 millions de dollars, un montant que l’entreprise met généralement quatre ou cinq ans à atteindre pour une société de portefeuille.

Si et quand une startup comme OctoML augmente à nouveau, Madrona veut être prête, d’autant plus que d’autres sociétés de capital-risque visent à saisir une partie de ces entreprises à croissance rapide.

« Nous avions le sentiment que nous allions vouloir investir plus de capital dans certains tours ultérieurs, compte tenu de tous les facteurs du marché, avec des tours plus importants plus tôt », a déclaré Matt McIlwain, directeur général de Madrona. « Et nous voulions donc nous préparer à cela. »

Selon PitchBook, 597 accords ont été conclus à 100 millions de dollars ou plus au 30 septembre, dépassant le précédent record de 333 de l’année dernière.

« L’expansion du capital disponible à un stade avancé a été le moteur constant de la croissance de la taille et des valorisations des transactions, car la plupart du capital marginal entrant dans la stratégie de capital-risque a été alloué aux startups les plus matures », a écrit PitchBook dans son rapport Q3 Venture. .

(Tableau PitchBook)

McIlwain a déclaré que sans le fonds d’extension, l’entreprise ne serait en mesure de faire que la moitié de son « pro rata », ou son droit de participer aux tours de suivi, pour le septième fonds.

Madrona aurait également pu simplement rouvrir son septième fonds pour attirer plus d’argent, mais la création d’une entité dédiée distincte offrait une économie plus favorable à ses investisseurs car elle ne facture pas de frais de gestion, a déclaré McIlwain.

Il est « généralement conseillé » aux startups de lever des capitaux maintenant alors que les capitaux circulent et que les valorisations sont élevées, a déclaré McIlwain. Il est au courant d’au moins cinq sociétés de licornes qui ont levé un tour cette année et qui en augmenteront probablement à nouveau au début de 2022.

« Si vous pensez avoir des moyens productifs de faire travailler ce capital, vous feriez probablement mieux de lever plus tôt que tard, car vous ne savez jamais quand les choses vont changer », a-t-il déclaré.

Cependant, il a averti que pour les startups qui pourraient avoir besoin de lever plus d’argent sur toute la ligne, si les valorisations redescendaient, « vous ne voulez pas avoir à retourner sur le marché et à augmenter un tour à la baisse ».

(Tableau PitchBook)

Madrona, fondée en 1995 et l’une des principales sociétés de capital-risque du nord-ouest du Pacifique, a levé 345 millions de dollars pour son huitième fonds il y a un an. McIlwain a déclaré que la société investira probablement dans un peu moins d’entreprises pour le huitième fonds par rapport aux fonds précédents, et n’aura pas besoin de plus de capital pour une « extension » similaire. Il a ajouté que le neuvième fonds sera probablement un peu plus grand que le huitième.

Alors que les sociétés de capital-risque déploient d’énormes quantités de capital, elles amassent également des fonds à un rythme record. Les entreprises américaines ont levé un total de 96 milliards de dollars jusqu’en septembre de cette année, éclipsant déjà la marque de l’année dernière, selon PitchBook. Il y a eu 19 fonds de 1 milliard de dollars ou plus fermés de 2021 à septembre, un autre nouveau record.

L’augmentation de capital supplémentaire de Madrona reflète son pari continu sur l’écosystème technologique en pleine croissance du nord-ouest du Pacifique, ainsi que les fruits des retours sur investissements dans des sociétés telles que Accolade, Redfin, Snowflake, Heptio, Xnor.ai, Lattice Data et une multitude d’autres.

De gauche à droite : Sunny Gupta, Charlotte Hubbert, Mark Nelson. (Photos de Madrona)

Le cabinet a également annoncé aujourd’hui l’arrivée de trois nouveaux directeurs stratégiques :

En plus de ses fonds traditionnels qui se concentrent sur les entreprises basées dans le nord-ouest du Pacifique, Madrona gère également un « fonds d’accélération » conçu pour les entreprises plus matures situées à travers l’Amérique du Nord. Il a levé 161 millions de dollars pour son deuxième Fonds d’accélération l’année dernière.

Alors que Madrona investit plus fréquemment dans des entreprises situées à l’extérieur de la ville, l’accent reste toujours sur son arrière-cour, qui a connu une forte augmentation des financements et des acquisitions tout au long de 2021.

« Nous pensons toujours que s’il y aura plus d’équipes plus réparties et plus capables de travailler d’abord à distance, il y aura souvent des concentrations de connaissances, de personnes et d’expertise », a déclaré McIlwain. « Et Seattle est l’un de ces endroits. »