Le climatiseur portable de Sony a plus de sens que jamais – .

Lorsque Sony a lancé son climatiseur personnel de première génération l’été dernier, cela semblait être un gadget inutile qui ne ferait pas grand-chose pour soulager vos souffrances pendant la chaleur estivale. Il y a déjà du courant alternatif dans la plupart des endroits où vous allez – non pas que vous puissiez aller n’importe où avec la pandémie de coronavirus qui fait rage. Mais l’appareil a plus de sens que jamais alors que nous nous préparons à embrasser une autre saison estivale torride. Le printemps a été beaucoup plus froid que prévu cette année, entraînant des variations de température frustrantes de jour en jour. Bientôt, l’été s’installera avec ces températures insupportables qui feront manquer les mois les plus froids de l’année.

La bonne nouvelle est que Sony a déjà une deuxième unité AC portable qui coûte environ 140 $. La mauvaise nouvelle est qu’il ne vend le Reon Pocket 2 qu’au Japon.

L’appareil AC personnel connecté au smartphone peut être porté sur le dos à l’aide d’un accessoire placé autour du cou. C’est si vous souhaitez l’utiliser avec vos vêtements habituels qui n’ont pas été adaptés pour les unités de climatisation personnelles. Mais si vous achetez des vêtements qui ont été conçus pour abriter le Reon Pocket 2, comme ceux ci-dessus, vous n’aurez pas besoin du tour de cou pour maintenir le gadget en place dans la partie supérieure de votre dos.

Sony explique dans son annonce que le Reon Pocket 2 offre un refroidissement et un réchauffement améliorés grâce à un circuit nouvellement conçu qui permet de fournir plus de puissance au module thermique. Le gadget a environ deux fois les performances endothermiques des produits conventionnels, selon Sony. La partie en contact direct avec votre peau est en acier inoxydable au lieu du silicone du Reon Pocket.

Le Reon Pocket 2 résiste à la sueur et aux gouttes et peut être utilisé pour diverses activités de plein air, y compris des exercices légers comme la marche et le golf. La pandémie n’est pas tout à fait terminée, donc beaucoup de gens voudront passer autant de temps que possible à l’extérieur pendant l’été, donc des unités de climatisation individuelles comme le Reon Pocket 2 pourraient être utiles.

Comme avec la version précédente, le nouveau Reon Pocket se connecte à une application pour smartphone via Bluetooth. Le logiciel peut interpréter les données contextuelles, y compris la température et le type d’activité, et ajuster le niveau de température approprié.

Le Reon Pocket 2 est livré avec une batterie rechargeable intégrée qui peut durer jusqu’à 4 heures d’utilisation au niveau 1 en modes froid et chaud. Accédez au mode d’intensité la plus élevée (niveau 4) et vous obtiendrez respectivement jusqu’à 1,5 heure et 2 heures. La page produit propose également des estimations pour le couplage de l’unité CA avec une batterie portable de 3350 mAh. Vous obtiendrez jusqu’à 3 heures de refroidissement de niveau 4 ou jusqu’à 10 heures de mode chaud. Mais l’utilisation continue sera suspendue après une heure. Le vrai problème ici est d’avoir un câble de charge dans le dos à une batterie externe.

Malheureusement, Sony n’a pas exprimé son intention de rendre le gadget disponible n’importe où en dehors du Japon. Son matériel de presse et sa page produit s’adressent au marché japonais, où le Reon Pocket 2 est déjà disponible à l’achat. L’unité AC se vend 14 850 yens (140 $), et cela n’inclut aucun des sous-vêtements spécialisés qui peuvent le loger. Sony indique sur son site Web que les acheteurs de Reon Pocket peuvent trouver des vêtements compatibles de plusieurs marques de vêtements, notamment Descente, Le Coq Sportif, Munsingwear et d’autres.

