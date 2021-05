Le climatiseur portable le moins cher de Cecotec est en vente juste à temps pour l’été | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que l’été approche à grands pas, ne vous inquiétez pas car vous avez encore le temps d’acheter un climatiseur portable bon marché. Ce pingouin Cecotec est en vente en ce moment et vous pouvez le ramener chez vous pour seulement 219 euros.

La même chose nous arrive toujours: en hiver, nous oublions complètement la climatisation et nous nous en souvenons quand il commence à faire chaud. L’inconvénient est que les unités de climatisation sont plus chères en été, nous avons donc décidé de reporter votre achat un peu plus longtemps, puis nous revenons au début de la déclaration.

Heureusement, vous avez maintenant une excellente opportunité de sortir de cette boucle infinie. Et, malgré le fait que l’été est presque là et que les températures élevées se font déjà sentir, Cecotec a encore abaissé son climatiseur portable le moins cher et vous pouvez l’acheter pour seulement 219 euros.

On parle de Cecotec ForceClima 7050, le modèle le plus basique du catalogue de climatisation portable de la marque. Si nous regardons l’historique des prix d’Amazon, nous pouvons voir que en plein été c’est autour de 300 euros, vous avez donc la possibilité de l’obtenir beaucoup moins cher si vous l’achetez maintenant.

Ce climatiseur portable peut refroidir des pièces jusqu’à 20 mètres carrés. Il a 1800 frigories et est facile à installer. Il est également certifié pour sa faible consommation.

Pour un peu plus de 200 euros, le ForceClima 7050 est un pingouin pas cher avec de bonnes performances, idéal pour climatiser votre maison sans avoir besoin d’installation. Il est équipé de quatre roues pour que vous puissiez le déplacer confortablement et comprend un accessoire pour adapter la sortie d’air à n’importe quelle fenêtre.

Il s’agit d’un Climatiseur portable 3 en un avec fonction de refroidissement, de ventilation et de déshumidification. Il a une capacité frigorifique de 1800 frigories, idéale pour chambres climatisées jusqu’à 20 mètres carréss. Grâce à son grand débit d’air allant jusqu’à 300 m3 / h, il est capable de refroidir les pièces de manière uniforme et rapide, et ses deux vitesses vous permettent de réguler l’intensité du débit en fonction de vos besoins.

Cecotec ForceClima 7050 a un minuterie programmable 24 heures sur 24, une fonctionnalité parfaite pour configurer le fonctionnement de l’appareil comme vous le souhaitez. Vous pouvez le contrôler confortablement à l’aide d’une télécommande intelligente, intuitive et facile à utiliser.

Et vous n’avez pas à craindre pour la facture d’électricité. Il a une efficacité énergétique de classe A, donc il consomme la moitié de celui d’un climatiseur conventionnel, atteignant les performances les plus élevées avec une dépense énergétique minimale.

