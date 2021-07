Le clin d’œil amusant à ‘Le Magicien d’Oz’ à la fin de ‘WandaVision’

Que nous pouvons rencontrer quelques œufs de Pâques dans la mini-série WandaVision (Jac Schaeffer, 2021) sur le new-yorkais Stan Lee, le plus célèbre scénariste de bandes dessinées Marvel, ne devrait pas nous surprendre. Après tout, il est l’ancêtre fondamental des récits de l’univers cinématographique et a déjà fait des apparitions dans presque tous ses films. Que ces mêmes œufs de Pâques se retrouvent cependant dans des éléments identiques, chaque plaque d’immatriculation d’une voiture, constitue une ligne directrice. Comme si on trouvait deux clins d’œil aux adaptations du livre Le Magicien d’Oz (Lyman Frank Baum, 1900) dans différents épisodes.

On avait déjà vu l’image précise dans l’une des bandes-annonces de WandaVision, celle qui correspond aux titres parodiques de comédies seventies du chapitre “Now in Color” (1×03) : Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) ride un vélo dans les rues de Westview, et sous le chapiteau du cinéma Coronet, dont l’intérieur ne nous est montré qu’après une scène post-crédit de “The Series Finale” (1×09), le film Oz: A Fantasy World (Oz the Great and Powerful, Sam Raimi, 2013) est annoncé. D’où il a été proposé que peut-être le méchant de la série était la sorcière Agatha Harkness : ding, ding, ding !

Disney Plus

Bottes et chaussures rubis

Et, pour insister sur cette référence, justement dans la confrontation finale entre Wanda Maximoff et la sorcière vétéran, il y a un autre clin d’œil à ce qui a été imaginé par Lyman Frank Baum, le compatriote de Stan Lee. En réalisant que son collègue absorbe la magie qui lui est lancée sans subir de dégâts, le protagoniste, qui ne suce pas son pouce et a déjà une expérience considérable dans des combats comme celui-ci depuis Avengers : Age of Ultron (Joss Whedon, 2015) au moins, il jette une voiture sur lui, qui semble s’écraser avec Agatha Harkness contre la fenêtre avant d’une maison voisine, la traversant. Quel bordel.

Mais la sorcière de Sokovie s’en approche et il n’y a aucun signe d’interférence. Ou presque : la seule chose qu’il a laissée sont ses bottes, étalées parallèlement sous la voiture. Et ce n’est pas un hasard. Ils ne sont pas tombés de ses pieds après l’impact inattendu, mais il a décidé de les placer là, alignés, pour se moquer de Wanda Maximoff avec ce drôle de clin d’œil de WandaVision au film Le Magicien d’Oz (Victor Fleming et consorts, 1939 ). Parce que la maison de Dorothy Gale (Judy Garland) tombe sur la méchante sorcière de l’Est, la tuant, et ses pieds dépassent de sous le bâtiment, avec les chaussures en rubis frappantes que le défunt portait.

MGM

Aussi en hypertexte