Le clin d’œil caché de Meghan Markle et Harry à Doria avec bébé Lilibet que vous avez peut-être manqué | Royale | Nouvelles

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor est née à 11 h 40 le vendredi 4 juin à l’hôpital Santa Barbara Cottage en Californie, pesant 7 livres 11 onces. Elle a été nommée d’après le surnom de la famille de la reine et aussi de la mère de Harry, la princesse Diana, décédée dans un accident de voiture en 1997. Mais le nom original a rapidement incité une rafale d’observateurs royaux à se demander pourquoi seules la mère et la grand-mère de Harry faisaient partie du nom du nouveau-né et pas Doria, la mère de Meghan.

Cependant, le journaliste Afua Adom a depuis suggéré que le duc et la duchesse de Susses pourraient avoir utilisé le surnom de Doria pour Meghan dans le nom de Lilibet.

Elle a déclaré sur Good Morning Britain aujourd’hui: “Lilibet est un si joli nom, c’est un nom si mignon. Il ne s’agit pas seulement d’être nommé d’après la reine.

“C’est aussi un clin d’œil à la mère de Meghan, Doria, parce que le surnom de la mère de Meghan pour elle est fleur, d’où la raison pour laquelle nous avons Lili pour Lilibet.”

Mais l’animatrice Susanna Reid n’était pas d’accord avec cette idée, car elle a dit que c’était “un peu exagéré”.

Mme Adom a ensuite ajouté: “C’est un peu exagéré.

“Mais c’est aussi un peu exagéré de dire que la reine est maintenant assise dans son lit avec son œuf et ses soldats, aveuglée et déçue et furieuse que son arrière-petit-enfant porte son nom!”

Son commentaire faisait référence à une fouille faite plus tôt dans la série par la biographe royale Angela Levin, qui a qualifié Meghan et Harry de “grossiers” pour avoir nommé leur fille Lilibet.

Elle a déclaré lors de l’émission de petit-déjeuner d’ITV: “Je ne pense pas que ce soit juste, c’est impoli.

Mme Levin a répondu: “Pas après ce qui s’est passé, elle est désespérément malheureuse.

“Harry a mentionné à sa grand-mère qu’il allait donner son nom à sa fille mais je parie qu’elle ne savait pas que ce serait Lilibet.”

L’attaché de presse des Sussex a confirmé l’heureuse nouvelle hier.

Elle a déclaré: “La mère et l’enfant sont en bonne santé et se portent bien et s’installent à la maison.

“Lili porte le nom de son arrière-grand-mère, Sa Majesté la Reine, dont le surnom familial est Lilibet.

“Son deuxième prénom, Diana, a été choisi pour honorer sa défunte grand-mère bien-aimée, la princesse de Galles.”

Le nouveau bébé est le onzième arrière-petit-enfant de la reine et le premier à naître depuis la mort de Philip.

Le couple vit maintenant en Californie et a eu une année mouvementée avec la famille de Harry après avoir parlé publiquement de leurs difficultés avec la famille royale.

En conséquence, on ne sait pas quand ou si le nouveau bébé rencontrera la reine et le reste de la royauté.