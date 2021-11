Le clip à griffes est plus qu’une tendance des années 90

Bienvenue dans Noticed, la rubrique des tendances design de The Goods. Tu sais cette chose que tu as vue partout ? Permettez-nous de l’expliquer.

Que sont ils: Un type de pince à cheveux, identifié par deux rangées de « dents » à pointes qui s’enfoncent comme une griffe dans les cheveux du porteur. Aussi appelé clips « mâchoire » (auquel je dis : tomate, tomate). Généralement fabriqué à partir de métal, de plastique ou d’acétate de cellulose – un matériau synthétique biodégradable – et vendu dans de nombreux imprimés (écaille de tortue, damier, albâtre), tailles (un mini à trois broches ou un « gros clip effing ») et formes.

Où ils sont: Dans les pharmacies, les grands magasins et les magasins vintage. Sur les sites de mode et d’accessoires à la mode, comme Shein, Urban Outfitters, Madewell ou Machete. Probablement présenté dans votre film préféré des années 90 ou des années 2000, porté par des actrices comme Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow et Julia Roberts. Le personnage d’Aniston dans Friends est peut-être la référence de clip de griffes la plus populaire des années 90 aujourd’hui: alors que les trois femmes portaient des griffes à un moment donné pendant la série, le chignon désordonné de Rachel Green reste un point d’éclair de style.

Le clip à griffes a peut-être d’humbles racines de pharmacie, mais aujourd’hui, les prix peuvent aller de 6,99 $ pour un paquet multicolore de cinq (Amazon) à une pièce de couture faite à la main à 78 $ (France Luxe). Ces clips ont été publiquement repérés sur la tête de célébrités, de mannequins et de muses des réseaux sociaux célèbres sur Insta, comme Bella Hadid, Kaia Gerber, Hailey Bieber et Jennie de Blackpink, mais la griffe est peut-être mieux portée par les gens ordinaires. C’est un accessoire polyvalent; les célébrités et les normaux l’ont usé pour faire des courses, en se promenant en ville ou lors d’une réunion Zoom en milieu d’après-midi (coupable !).

Le clip à griffes nous a, nous, les gens aux cheveux mi-longs du monde, littéralement sous son emprise. Même Harry Styles a été aperçu avec des mini griffes sur ses cheveux… et ses vêtements ? (Il reste à voir si Styles initiera les hommes aux cheveux hirsutes aux pinces à griffes ; Dieu sait qu’ils en ont besoin.) Jungle de produits Etsy et Amazon assortis : griffes ondulées, griffes de forme ouverte, griffes translucides.

Il semble que les petits pains et les chignons à griffes soient l’itération 2021 de l’engouement pour les petits pains désordonnés de Tumblr au milieu des années 2010. Sur Twitter, le clip lui-même est une sorte de mème de niche. Les filles plaisantent sur le fait d’être dans leur «ère des clips à griffes», tout en reconnaissant qu’il est assez basique d’être enthousiasmé par une tendance des années 90. Pourtant, la griffe pourrait survivre à sa réputation à la mode, comme le chouchou autrefois controversé, pour être appréciée pour sa fonctionnalité.

Pourquoi ils sont partout : Nous sommes au milieu d’une boucle de rétroaction qui dure depuis des années et qui cherche à ressusciter les tendances des années 1990 et 2000 ; familièrement, on l’appelle « mode Y2K ». Voir : des jeans taille basse, des t-shirts pour bébé, des pulls sans manches, des sacs baguette, des chouchous et, bien sûr, des pinces à griffes.

Le clip à griffes, comme de nombreuses autres tendances du tournant du millénaire, n’est pas nécessairement tombé en désuétude. Il est juste tombé en désuétude, car très peu de personnes célèbres et belles les portaient constamment. (Au dernier décompte, Ashley Olsen a été vue avec une mini-griffe chic en 2016, et Paris Hilton en portait une à une fête de 2010 pour Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.) Certaines femmes ont dit qu’on se moquait d’elles parce qu’elles portaient des pinces à griffes dans les années 2010 avant la récente résurgence de la tendance. Mais même après leur apogée de l’an 2000, les pinces à griffes étaient un pilier sur les étagères des Walgreens et Targets locaux à travers le pays. Ils étaient portés par des femmes qui cherchaient leurs besoins en matière de beauté et de cheveux à la pharmacie, au lieu des grands magasins comme Nordstrom ou Barneys.

D’aussi loin que je me souvienne, ma mère, qui est dans la cinquantaine, achetait un paquet de griffes géantes en plastique tous les quelques mois et les égarait ou les cassait. Les griffes ne sont pas l’accessoire pour cheveux le plus durable du marché. Les femmes avec des mèches bouclées et épaisses ont eu du mal à trouver des clips plus robustes, car la plupart ont été conçus pour des textures de cheveux plus fines. Les pinces à griffes peuvent sembler menaçantes, mais elles sont plus fragiles qu’il n’y paraît. Pour moi, en regardant ma mère tordre ses cheveux en un chignon à queue de coq avant d’entrer dans sa cuisine, la griffe semblait avoir un objectif utilitaire et non esthétique. Mais sa pertinence actuelle, au moins parmi les jeunes et branchés, semble être fondée sur son attrait visuel.

Le retour de la griffe peut être directement attribué au créateur de mode Alexander Wang, qui a rappelé au monde de la mode l’existence du clip lors de son défilé d’automne 2018. Les mannequins ont défilé sur la piste dans de grands clips en argent chromé avec le nom de Wang estampé sur le fermoir. C’était le point de vue de Wang sur le look exécutif des années 1980, selon le coiffeur principal de l’émission, Guido Palau : ce qu’est le clip banane. [Teenagers] Je ne sais pas que cela a une drôle de connotation. Ils peuvent juste penser que c’est super cool de faire ça dans leurs cheveux. (Les Palaos ont qualifié à tort le clip de griffe de clip de banane, ce qui est antérieur au clip de griffe.)

Bella Hadid a été vue portant la griffe d’argent de Wang des mois plus tard, ce qui a marqué, avec le recul, le début de sa relation continue avec des pinces à griffes (parmi diverses autres tendances de l’an 2000). Bientôt, des mannequins et des influenceurs dans l’orbite de Hadid, comme Kendall Jenner et Hailey Bieber, ont été vus avec des chignons à griffes dans toute la ville, et cela a suffi aux magazines de mode et de beauté pour déclarer : Le clip de griffes est de retour.

La relation continue de trois ans de Bella Hadid avec ses pinces à griffes suggère que l’accessoire pourrait survivre au cycle de la tendance.GC Images

« Je pense que cela a coïncidé avec la tendance des cheveux lissés en arrière, qui va très bien avec une pince géante élégante », a déclaré Maddie Borish, qui supervise le développement des produits chez France Luxe, une marque d’accessoires pour cheveux. « Beaucoup de grandes célébrités, comme Bella Hadid, optaient pour ce look. Et puis avec tout l’aspect travail à domicile, je pense que les gens sont attirés par les pinces à mâchoires parce qu’elles se démarquent, et c’est un accessoire amusant qui vous donne l’air plus organisé lors des appels Zoom.

La pince à griffes est un accessoire pour cheveux relativement moderne, compte tenu de la façon dont les humains ornent nos cheveux depuis des siècles, que ce soit pour des raisons décoratives, fonctionnelles ou culturelles. France Luxe vend des pinces à griffes depuis sa création en 1997. Bien que Borish n’ait pas pu nommer une seule personne ou marque responsable de la gloire de la griffe dans les années 90, son design a probablement été inspiré par la pince banane des années 1980 – un long double- peigne à côtés qui fixe les cheveux du porteur en une queue de cheval. (La pince à griffes et sa sœur aînée, la pince banane, semblent dériver d’un accessoire ancien : le peigne à cheveux décoratif.)

Ces clips ont été produits pour la première fois vers la fin du 20e siècle. C’était une époque mûre pour le marché des accessoires pour cheveux, des barrettes scintillantes et pinces papillon aux chouchous et bandeaux. C’était, selon un article du Elle, l’âge d’or de Goody, la marque américaine que l’on retrouve dans la plupart des rayons beauté des pharmacies. L’omniprésence de Goody reposait en grande partie sur les améliorations technologiques qui ont permis de produire en masse des pinces à cheveux et de les vendre à des prix relativement bas. Les fabricants expérimentaient également de nouveaux matériaux comme le celluloïd, le plastique et d’autres fibres synthétiques pour les élastiques à cheveux.

Et Goody, à son honneur, a été l’une des premières entreprises à reconnaître à quel point le marché des accessoires pour cheveux pour femmes pouvait être tranquillement lucratif. Sa première campagne publicitaire à grande échelle en 1980 a d’abord été accueillie avec scepticisme. « Bien que cela soit difficile à croire, il existe une catégorie de produits pour femmes non annoncés, bon marché et à grande échelle dans un monde où les shampooings, les cosmétiques, les déodorants et les parfums sont tous promus avec des millions et des millions de dollars de publicité », a écrit le New York Times. Ces clips et épingles en plastique sont peut-être peu coûteux et courants, mais leur simple accessibilité en fait des outils de beauté essentiels pour la femme américaine moderne.

Malgré la multitude de motifs et de designs disponibles sur Etsy et Amazon, la plupart des pinces à griffes ne sont pas faites pour durer. Ils servent un objectif temporaire et fonctionnel dans nos vies bien remplies, un outil de beauté en plastique assez bon marché pour être perdu et assez petit pour être négligemment écrasé au fond d’un sac fourre-tout. Le clip à griffes est de nouveau à la mode, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment dans un monde avec de moins en moins de tendances universelles, où la mode décontractée est, en partie, déterminée par des algorithmes ? C’est peut-être un signe de notre nostalgie collective d’une période de culture pop plus mouvementée, ou simplement une envie de parer nos cheveux de belles choses frivoles. Quoi qu’il en soit, espérons que la griffe est là pour rester.