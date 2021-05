Le clip Catchy In The Heights est diffusé aux MTV Awards 2021 ⋆ .

Lin-Manuel Miranda a lancé un nouveau Dans les hauteurs clip aux MTV Awards 2021. La nouvelle séquence de l’adaptation grand écran de Jon M. Chu a fait son chemin en ligne et présente un autre regard sur la comédie musicale à venir.

Découvrez le nouveau clip In the Heights ci-dessous:

Préparez-vous à 💃! Voici un clip exclusif de @intheheights! #InTheHeightsMovie pic.twitter.com/rvMSU5q2ek – Prix du cinéma et de la télévision (@MTVAwards) 17 mai 2021

L’histoire se déroule à Washington Heights à New York et se concentre sur un propriétaire de bodega qui ferme son magasin et prend sa retraite en République dominicaine après avoir hérité de la fortune de sa grand-mère.

Dans les hauteurs était initialement prévue pour une sortie en 2020, puis le 18 juin, mais sera désormais diffusée sur HBO Max le 11 juin. La dernière date de sortie opposait le film au dernier film d’animation de Disney-Pixar. Luca, tandis que sa nouvelle date de sortie définit la comédie musicale de Chu comme contre-programmation à La conjuration: le diable m’a fait le faire.