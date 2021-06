Le clip Cursed By Light présente Zeldris et Gelda ⋆ .

Un tout nouveau clip pour le prochain film d’animation The Seven Deadly Sins: Cursed By Light a été révélé et présente les personnages Zeldris et Gelda. Vous pouvez consulter le clip dans le lecteur ci-dessous.

Les sept péchés capitaux : maudits par la lumière est le deuxième long métrage basé sur la populaire série télévisée animée et le manga. Il sera réalisé par Takayuki Hamana et comportera une toute nouvelle histoire se déroulant après Les sept péchés capitaux : le jugement du dragon anime de l’auteur et illustrateur original du manga, Nakaba Suzuki.

CONNEXES: Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgment mène l’anime Netflix de juin 2021

En plus de la distribution vocale typique de l’anime, le film mettra en vedette quelques invités qui prêteront leur voix à des rôles dans le prochain film. Akira Kawashima et Yusuke Inoue incarneront des démons servant sous les ordres de Zeldris, membre des Dix Commandements. Kana Kurashina incarnera la mère d’Elizabeth et la divinité suprême du clan de la déesse. Yuichi Nakamura est choisi pour incarner le deuxième roi des fées Dahlia, tandis que Shinichiro Kamio prête sa voix à Dabuzu.

Le thème du film sera interprété par le chanteur de Porno Graffitti Akihito Okano et s’appelle “Sono Saki no Hikare e”. Quiconque n’est pas familier avec le travail du groupe peut les avoir entendus dans d’autres films d’animation comme Bleach The Movie : Fondu au noir et Pokemon le film : Le pouvoir de nous.

Les sept péchés capitaux : le jugement du dragon est la série la plus récente. Il a été créé au Japon en janvier et sera disponible en streaming sur Netflix en Amérique du Nord le 28 juin. Il était initialement prévu pour un lancement en octobre 2020 mais a été retardé en raison de COVID-19.

CONNEXES: Nouveau The Seven Deadly Sins: Maudit par Light Character Art Revealed

Les sept péchés capitaux a commencé comme un manga écrit et illustré par Suzuki. Il a été publié en série dans le Weekly Shonen Magazine entre 2012 et 2020. L’adaptation télévisée animée a été diffusée pour la première fois en 2015.

Les sept péchés capitaux : maudits par la lumière sortira au Japon le 2 juillet 2021. Une date nord-américaine n’a pas encore été annoncée.