Le clip d’Afterlife a Stay Puft Minis ⋆ .

L’homme Stay Puft Marshmallow est un élément du fandom Ghostbusters qui a toujours été quelque chose d’amusant pour tout le monde. Dans le film original, le Stay Puft Marshmallow Man terrorise New York lorsque Ray (Dan Aykroyd) décide accidentellement que c’est la forme que Gozer le Destructeur prendra, et depuis est devenu ce à quoi beaucoup pensent quand ils pensent à Ghostbusters.

Donc, dans le nouveau clip de Ghostbusters: Afterlife, c’était agréable de voir le petit petit Stay Puft Marshmallow Man avoir à nouveau son temps – eh bien, les hommes de Stay Puft Marshmallow? Il y a un tas de petites guimauves qui prennent vie pendant que Paul Rudd essaie juste d’acheter de la glace. Honnêtement, relatable.

Le fait est, cependant, que je me rapporte à eux? Comme… vous embrocher et vous transformer en s’more ressemble à l’équivalent d’être un écrivain et d’avoir votre activité de temps libre aussi d’écrire et d’exister en ligne. Il suffit de vous brûler constamment, encore et encore, puis de manger vos propres sentiments. Wow… je ne peux pas croire que je suis en train de réaliser que je suis le Stay Puft Marshmallow Man…

Mais comme, regardez-les. C’est exactement ce que c’est d’être sur Twitter.

Chaque fois que je me connecte à Twitter et que je vois des tendances aléatoires sans aucune idée de la raison pour laquelle tout le monde crie à propos de « Bean Dad » ou de crevettes, voici à quoi cela ressemble. Nous sommes tous les Stay Puft Marshmallow Men qui se brouillent et se brûlent les petits pieds. Étiquetez-vous: c’est moi qui me brouille littéralement davantage. Ou peut-être celui qui essaie de cracher le feu dans le dos.

Ce que j’aime dans ce clip, c’est qu’il ressemble au monde dans lequel Ghostbusters existe. Jason Reitman, qui est le fils du réalisateur de Ghostbusters Ivan Reitman, dirige Afterlife et a également co-écrit le film avec Gil Kenan. Ce qui va vraiment frapper pour moi, au moins, c’est le fait que nous sommes sur ce chemin avec les petits-enfants d’Egon.

Vais-je pleurer comme je l’ai fait quand j’ai vu le buste d’Egon Spengler dans les Ghostbusters 2016? Probablement, parce qu’Egon a toujours été mon préféré et j’adore Harold Ramis. Et comme l’équipe est de nouveau impliquée (comme Dan Aykroyd, Ernie Hudson et Bill Murray ont tous des crédits IMDb pour le prochain film), cela ressemble à un bel ajout au monde.

J’ai aimé le film de 2016 et j’ai le sentiment que je vais aussi aimer Ghostbusters: Afterlife. Il y a une bonne familiarité avec cette franchise et la comédie qui saigne dans les trois films précédents, et avec Paul Rudd à la tête de la charge, j’ai l’impression que cela va continuer.

Cela étant dit, je déteste avoir réalisé que je suis le Stay Puft Marshmallow Man. J’essaie juste de vivre la vie, de me fondre, de m’allonger sur un bon biscuit Graham avec une couverture en chocolat et d’en tirer le meilleur parti.

(Image: Columbia Pictures)

