Le clip d’aperçu de F9 oppose Vin Diesel à John Cena dans une poursuite sur le toit .

F9 est coincé dans les stands depuis plus d’un an maintenant, et même s’il a déjà fait quelques tours au box-office international, engrangeant 260 millions de dollars au passage, le public nord-américain devra attendre le 25 juin pour le le feu passe au vert sur le blockbuster automobile. Jusque-là, nous devrons nous contenter de plus de clips, comme celui-ci via Fandango, qui présente l’un des nombreux smackdowns entre John Cena et Vin Diesel. Découvrez-le ci-dessous…

Dom Toretto de Vin Diesel mène une vie tranquille en dehors du réseau avec Letty et son fils, le petit Brian, mais ils savent que le danger se cache toujours juste au-dessus de leur horizon paisible. Cette fois, cette menace forcera Dom à affronter les péchés de son passé s’il veut sauver ceux qu’il aime le plus. Son équipage s’unit pour arrêter un complot bouleversant mené par l’assassin le plus talentueux et le pilote le plus performant qu’ils aient jamais rencontré : un homme qui se trouve également être le frère abandonné de Dom, Jakob (John Cena, le prochain The Suicide Squad) .

L’action déboule dans le monde entier, de Londres à Tokyo, de l’Amérique centrale à Édimbourg et d’un bunker secret en Azerbaïdjan aux rues grouillantes de Tbilissi. En cours de route, de vieux amis seront ressuscités, de vieux ennemis reviendront, l’histoire sera réécrite et le vrai sens de la famille sera mis à l’épreuve comme jamais auparavant.

Fast & Furious 9 voit Justin Lin diriger les vétérans de la série Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Sung Kang, Charlize Theron et Helen Mirren, ainsi que les nouveaux arrivants de la franchise John Cena (Bourdon), Finn Cole (Peaky Blinders), Anna Sawai (Ninja Assassin), Vinnie Bennett (Fantôme dans la coquille), Michael Rooker (gardiens de la Galaxie), Cardi B (arnaqueurs), le combattant de MMA Francis Ngannou et le chanteur Ozuna.

F9 sortira aux États-Unis le 25 juin et un jour plus tôt au Royaume-Uni.