Le clip de Green Knight présente Dev Patel et Alicia Vikander .

A24 a publié un nouveau Le chevalier vert extrait du film fantastique médiéval de David Lowery, longtemps retardé, basé sur la légende arthurienne intemporelle. La vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous, présente Sir Gawain de Dev Patel alors qu’il reçoit un appel au réveil du personnage d’Alicia Vikander, qui lui jette un seau d’eau. Le film devrait actuellement faire ses débuts dans les salles vendredi prochain, le 30 juillet. Sa sortie en salles voit Le chevalier vert affronter deux concurrents sous la forme de l’aventure en direct de Disney Croisière dans la jungle et le drame dirigé par Matt Damon de Focus Features Eau plate.

Le chevalier vert est une aventure fantastique épique avec le cinéaste visionnaire David Lowery qui donne une tournure fraîche et audacieuse à un conte classique des chevaliers de la table ronde. Le film est centré sur le neveu imprudent et entêté du roi Arthur, Sir Gawain, qui se lance dans une quête audacieuse pour affronter l’éponyme Green Knight, un gigantesque étranger à la peau émeraude et testeur d’hommes. Gauvain affronte des fantômes, des géants, des voleurs et des intrigants dans ce qui devient un voyage plus profond pour définir son personnage et prouver sa valeur aux yeux de sa famille et de son royaume en affrontant le challenger ultime.

Découvrez le clip ci-dessous:

Basé sur le poème de Sir Gauvain et le chevalier vert, le film est réalisé et écrit par David Lowery. Il met en vedette Dev Patel, Alicia Vikander, Joel Edgerton, Sarita Choudhury, Sean Harris, Kate Dickie, Barry Keoghan et Ralph Ineson.

Le chevalier vert est produit par Lowery, Toby Halbrooks et James M. Johnston à travers leur bannière Sailor Bear avec Tim Headington et Theresa Steele Page de Ley Line Entertainment. Aaron L. Gilbert de Bron et Jason Cloth de Creative Wealth Media sont les producteurs exécutifs.