Le clip de Pretty Reckless Drops pour “Only Love Can Save Me Now” avec Matt Cameron et Kim Thayil de Soundgarden

THE PRETTY RECKLESSle clip de la chanson “Seul l’amour peut me sauver maintenant” peut être vu ci-dessous. La piste, qui présente des invités spéciaux Matt Cameron et Kim Thayil, les deux membres de JARDIN DU SON, est tiré de THE PRETTY RECKLESSle dernier album de, “Mort par le rock and roll”, qui a été mis à disposition en février via Records intrépides aux États-Unis et Century Media Records dans le reste du monde.

“Seul l’amour peut me sauver maintenant” a été enregistré au légendaire Seattle Studios du pont de Londres, où les LP fondateurs aiment CONFITURE DE PERLES‘s “Dix” et JARDIN DU SON‘s “Plus fort que l’amour” ont été posés.

“Il est difficile de décrire le sentiment autour de notre chanson « Seul l’amour peut me sauver maintenant »,” dit THE PRETTY RECKLESS chanteur Taylor Momsen. “La chanson est née d’une tragédie et a pris vie par deux de mes musiciens préférés de tous les temps – Matt Cameron et Kim Thayil. Les entendre jouer est tout simplement surréaliste. Cette chanson représente le pire moment de ma vie, et pourtant, c’est l’une de mes réalisations les plus fières. Cela signifie qu’il y a de l’espoir, que la vie doit continuer et, plus important encore, qu’elle vaut la peine d’être vécue.”

Thayil dit : « C’était super amusant de passer du temps en studio avec Taylor, Ben et Mat, et d’avoir l’opportunité de contribuer à cette THE PRETTY RECKLESS chanson. ‘Only Love Can Save Me Now’ a des éléments de classique JARDIN DU SON et le riff serait probablement à la maison le “Plus fort que l’amour”. Ce sont d’excellentes parties de guitare qui Ben est venu avec. Ils établissent une base solide qui permet à la chanson entière de s’ouvrir avec Taylorde la voix puissante et envoûtante. Bravo et merci à THE PRETTY RECKLESS pour inviter Mat et moi de jouer sur ce morceau !”

Cameron actions: “Kim et j’ai eu un super enregistrement avec Taylor et THE PRETTY RECKLESS sur leur nouveau single « Seul l’amour peut me sauver maintenant », une piste rock fantastique qui sonne incroyable à plein volume. Un grand merci au groupe de nous avoir invités à jouer sur leur nouvel album « Mort par le rock and roll ».”

À la libération, “Mort par le rock and roll” en tête de plusieurs tableaux de ventes, y compris Panneau d’affichageTop Albums, Rock, Hard Music et Charts numériques. Le disque a également donné deux singles n ° 1 consécutifs – “Mort par le rock and roll” et “Et ainsi c’est passé” (avec Tom Morello). Le groupe a compté six singles n ° 1 au format rock tout au long de sa carrière.

“Mort par le rock and roll” est THE PRETTY RECKLESSpremier album à être réalisé sans producteur de longue date Kato Khandwala, décédé en avril 2018 des suites de blessures subies dans un accident de moto.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).