Le clip de Weeknd tiré des cinémas IMAX en raison de problèmes d’épilepsie

Le nouveau clip de The Weeknd pour son prochain single a été retiré des cinémas IMAX en raison de problèmes d’épilepsie.

Le clip de “Take My Breath” devait être diffusé dans les cinémas IMAX avant Suicide Squad. Mais le clip a été retiré en raison des craintes qu’un effet d’éclairage stroboscopique puisse provoquer des crises chez certaines personnes. Un représentant de l’artiste a confirmé à Pitchfork que le clip avait été retiré.

“Take My Breath” et le clip qui l’accompagne sortiront encore ce vendredi sur YouTube.

The Weeknd a partagé un aperçu de deux minutes de la chanson le lundi 2 août. Il a annoncé le nouveau single dans une publicité réalisée en conjonction avec les Jeux olympiques de Tokyo. Selon l’artiste, cet album est celui « qu’il a toujours voulu faire ».

The Weeknd a lancé son album After Hours en mars 2020. Depuis lors, il a sorti une poignée de remix avec plusieurs stars comme Rosalia, Ariana Grande et Kenny G. Il a également été en tête d’affiche de l’émission de mi-temps du Super Bowl LV – qu’il a lui-même financée.

Le manque de nominations aux Grammy Awards pour After Hours a incité l’artiste à critiquer les comités de vote de la Recording Academy comme étant corrompus. Il dit qu’il ne soumettra plus son travail aux Grammy Awards. La réponse a provoqué quelques changements à la Recording Academy et à ses processus de nomination, mais The Weeknd dit qu’il restera ferme.

Le clip de The Weeknd n’est pas le seul à attirer l’attention en raison de problèmes d’épilepsie.

Plusieurs autres clips vidéo contiennent des avertissements pour ceux qui peuvent être sensibles aux lumières stroboscopiques. Epilepsy Action recommande souvent que certains clips musicaux contiennent des avertissements pour les personnes atteintes.

L’Epilepsy Foundation of America affirme qu’une personne sur 26 aux États-Unis développera la maladie. Environ un dixième des personnes atteintes de la maladie sont touchées par des crises induites par des lumières stroboscopiques rapides. Cela a conduit des plateformes en ligne comme TikTok à développer des avertissements sur le contenu pouvant déclencher ces saisies.