Le clip dérangeant de Drag Queen de Nickelodeon incite les enfants à aimer Trans/BLM Agenda .

Si vos enfants ont accès à un écran et à Internet, ils risquent plus que jamais d’être submergés de politiques sexuelles hyper radicales. Ce mois de la fierté, les chaînes de programmation pour enfants mettent tout en œuvre pour que les enfants acceptent le programme trans.

Dans un clip très dérangeant produit par le réseau de télévision par câble pour enfants Nickelodeon, une drag queen pleine d’entrain nommée Nina West a éduqué les enfants sur le mois de la fierté et tout le soutien dont ils ont besoin pour montrer aux personnes LGBTQ opprimées, des gays aux transgenres.

West, une ancienne star de RuPaul’s Drag Race, a essentiellement amené une Drag Queen Story Hour virtuelle dans les maisons des enfants américains, en chantant la chanson intitulée “The Meaning of Pride”. Bien sûr, tous les âges de tous les ménages, qu’ils soient pro-LGBTQ ou chrétiens traditionnels, risquaient de voir un homme en traînée flamboyante leur dire que les gens de toutes sortes de convictions sexuelles immorales méritent d’être «fiers».

Nous supposons que payer la facture du câble compte comme un consentement pour cette inondation sexuelle, hein ?

La lourde propagande de West a commencé avec des paroles comme : « Chaque couleur du drapeau de la fierté est un symbole dans le ciel. Et je suis fier d’être moi chaque fois que je vois ce drapeau de fierté flotter haut. La vidéo présentait des couleurs vives et des animations amusantes destinées à captiver les jeunes.

L’un des signes les plus révélateurs de cette propagande étant plus radicale et transgressive que d’habitude, c’est que le drapeau de la fierté de la vidéo comportait un triangle trans et opprimé de couleur. Il ne s’agissait donc pas seulement de célébrer le mode de vie homosexuel, mais aussi de promouvoir le mode de vie trans et la théorie critique de la race toxique.

Fondamentalement, c’est devenu le drapeau anti-civilisation occidentale, et Nina et Nickelodeon veulent que les enfants en soient fiers.

West a chanté sur chaque couleur du drapeau en particulier, et quand il est arrivé aux couleurs rose et bleu « pro-trans », il a chanté : « Le bleu bébé, le rose et le blanc représentent les personnes transgenres, car chaque lettre dans LGBTQ+ est égale. Et le noir et le marron représentent les personnes de couleur queer et trans. »

L’inclusion du poing de Black Lives Matter dans la vidéo était également une belle touche. Les parents devraient vraiment se sentir à l’aise de voir leurs enfants lever le poing au nom d’Afro-Américains confus qui rationalisent leur participation à des manifestations marxistes violentes.

L’air enjoué s’est poursuivi avec le chant de Nina : « Est-ce que cela ne vous fait pas sentir avec fierté, en montrant qui vous êtes à l’intérieur ? Avec le drapeau de la fierté bien haut, sois fidèle à toi. Il s’agit donc d’avoir des enfants quand ils sont très jeunes et de leur dire que tout ce qui se passe dans leur tête est beau et valable, même s’ils n’ont pas encore mûri, ou sont élevés d’une certaine manière plus traditionnelle par leurs parents .

Nickelodeon doit reculer. Bien sûr, ils peuvent prêcher la tolérance, mais utiliser des messages enrobés de bonbons pour influencer les enfants avec des programmes d’extrême gauche est un abus.