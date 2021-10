Amazon a sorti un autre clip de la série La Roue du temps lundi, donnant aux fans un premier aperçu d’Alexandre Willaume dans le rôle de Thom Merrilin. La vidéo de 36 secondes comprend des images de la série elle-même et des aperçus des coulisses, ainsi que des commentaires de stars et de producteurs. Sur les réseaux sociaux, les fans se sont principalement concentrés sur la rencontre de leur gleeman préféré en chair et en os.

L’adaptation télévisée de la roue du temps n’est plus qu’à un mois maintenant, et il peut être surprenant pour certains que Thom n’est apparu dans aucun teaser jusqu’à présent. Le barde et artiste itinérant est un personnage central du premier roman de La Roue du temps, L’ Eyeil du monde de Robert Jordan. Notre aperçu de lui ici ne semble pas sous-estimer cette importance – Thom est assis sur un tabouret avec une jambe plus haute que l’autre pour soutenir une guitare à 6 cordes sur ses genoux. Il a l’air gris et soucieux, bien que ses moustaches manquent un peu des boucles décrites dans les livres.

D’autres scènes du nouveau clip incluent des plans des Enfants de la Lumière, du Myrddraal et des étoiles à la fois dans et hors du personnage. Tous correspondent à la portée et au ton épiques des livres, et jusqu’à présent, la réponse des fans sur les réseaux sociaux a été une excitation pure et sans mélange.

Pour ceux qui se rafraîchissent sur les livres avant la première du spectacle, Thom Merrilin est présenté au début comme un gleeman exceptionnellement bien versé – un chanteur et artiste itinérant, qui va de village en village à la recherche d’endroits pour exercer son métier. Il est décrit comme assez âgé, avec un visage noueux et des épaules voûtées. Ses cheveux sont blancs dans les livres, y compris sa moustache envahissante qu’il boucle habituellement autour de ses doigts.

À première vue, la version du personnage de Willaume diffère un peu, mais il est toujours du côté robuste. Willaume est surtout connu pour ses rôles dans Countdown Copenhagen, Home Fires, Tomb Raider et Crossing Lines, entre autres productions.

La roue du temps est une série fantastique épique avec l’un des mondes fictifs les plus grands et les plus détaillés jamais développés dans le genre. Jordan a écrit 12 livres dans la série – dont un roman préquelle – mais même alors, ce n’était pas fini. Malheureusement, Jordan est décédé en 2007, mais il a laissé de nombreuses notes afin qu’un autre auteur puisse terminer l’histoire comme il l’avait prévu. Sa veuve, Harriet McDougal, a choisi Brandon Sanderson pour écrire les trois derniers livres.

Pour toutes ces pages, La Roue du temps est une histoire relativement simple – c’est une série d’aventures prises par un groupe d’adolescents de petites villes qui deviennent des leaders mondiaux et des héros prophétisés luttant contre les forces du mal pour le destin de leur monde. . Jordan a joué avec des tropes de genre familiers, notamment le concept de destin, le droit divin de régner et la folie induite par magie, c’est pourquoi de nombreux critiques prévoient que La Roue du temps deviendra le prochain Game of Thrones.

La roue du temps sera diffusée le vendredi 19 novembre sur Amazon Prime Video. Les livres de Jordan sont maintenant disponibles en format papier, numérique et audio.