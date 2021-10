Le clip du film Flash présente le retour de Batman de Michael Keaton

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

DC FanDome a livré un nouveau clip passionnant du prochain film Flash, qui présente de manière passionnante la voix hors écran de Michael Keaton en tant que seul et unique Batman. Le retour de l’OG Caped Crusader dans le film est connu depuis de nombreux mois maintenant, mais la surprise initiale d’entendre sa voix dans le rôle est complètement différente.

Le film très attendu devrait faire rencontrer Flash d’Ezra Miller à Batman de Keaton dans une adaptation du scénario de Flashpoint, potentiellement pour redémarrer certains éléments du DCEU. Il a été supposé que Bruce Wayne assumerait un rôle de mentor – que ce clip semble soutenir. La sortie de Flash est prévue pour le 4 novembre 2022. Vous pouvez passer un peu de temps d’ici là en regardant le nouveau clip ci-dessous.

Le flash met également en vedette Sasha Calle dans Supergirl, Kiersey Clemons dans Iris West, Maribel Verdú dans Nora Allen et Ron Livingston dans Henry Allen. Le film a mis beaucoup de temps à atteindre la production – il a été bloqué en développement pendant des années et a traversé une porte tournante de réalisateurs, dont Seth Grahame-Smith, Rick Famuyiwa et John Francis Daley et Jonathan Goldstein.

Dans une récente interview avec Collider, Keaton a parlé de son retour au personnage après tant d’années. « Sans rien révéler – parce que je ne peux pas – la première introduction est si bonne », a-t-il déclaré. « Quand nous avons marché et commencé à parler de quelques plans et angles, je me suis dit ‘Whoa, c’est gros. C’est génial.’ Je ne veux pas dire pour moi, je veux dire que les images sont vraiment géniales et rappellent, dans une certaine mesure, Tim Burton. » Si vous avez grandi en regardant le Batman original, préparez-vous à ne pas vous soucier de vous sentir vieux.

Pour plus d’informations sur la façon de regarder les débats du DC FanDome, consultez notre guide utile.