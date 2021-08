Le clip du Top 100 de Deshaun Watson NFL est « sombre et maladroit » ⋆ 10z viral

Le drame continue de planer au-dessus de la tête de Deshaun Watson comme un nuage noir, ce qui est très approprié compte tenu de la dernière vidéo que la NFL a publiée sur le QB controversé des Houston Texans. La NFL a apparemment souligné les allégations d’agression sexuelle de Deshaun Watson lors d’une vidéo célébrant les 100 meilleurs joueurs de la ligue.

]]>

Écrasez votre repêchage 2021 avec le kit de repêchage Awesemo. Bénéficiez de 33% de réduction aujourd’hui avec le code promo EVERYDOWNBACK.

Tendance de l’action secondaire

Regardez ci-dessous :

Le clip Deshaun Watson NFL Top 100 est si sombre et maladroit. La vidéo ne dure qu’une minute et 20 secondes, aucun joueur ne parlait de lui et ils ont commencé par : « Personne ne sait quand Deshaun Watson reprendra le terrain. Son avenir est incertain. pic.twitter.com/S0OGD4ADjz

– Ari Meirov (@MySportsUpdate) 22 août 2021