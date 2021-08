Bien qu’il ne dirige pas la trilogie Halloween actuelle, John Carpenter semble certainement ravi du travail effectué par David Gordon Green et l’écrivain Danny McBride. La suite de 2018 a été clairement influencée par l’original, s’appuyant fortement sur la création de tensions. Et Halloween Kills mettra en vedette un certain nombre d’acteurs de retour de l’original, reprenant leurs rôles et combattant Michael Myers eux-mêmes. Cela inclut Nancy Stephens, Kyle Richards et Charles Cyphers.