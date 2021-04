Le clip MODOK de Marvel présente un combat de scientifique fou ⋆ .

]]>]]>

Plus tôt cette semaine, nous avons eu une nouvelle bande-annonce pour MODOK., et maintenant Hulu a publié un clip de la prochaine série de comédies animées pour adultes Marvel qui voit son supervillain titulaire être impliqué dans un combat de scientifique fou; Vérifiez le ici…

Après avoir été évincé à la fois de son organisation perverse et de sa famille, le super méchant MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing) doit se réinventer s’il veut un jour avoir la chance de reconquérir les choses les plus importantes de sa vie … en dehors de la conquête du monde C’est. MODOK est sur le point de découvrir que les super héros ne sont rien comparé à son nouveau défi… une crise de la quarantaine.

MODOK présente une distribution vocale qui comprend Patton Oswalt (Agents du SHIELD), Sam Richardson (Veep), Wendi McLendon-Covey (Les Goldberg), Ben Schwarz (Sonic l’hérisson), Aimee Garcia (Lucifer), Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine), Beck Bennet (Saturday Night Live), Jon Daly (Calme ton enthousiasme), Jon Hamm (Des hommes fous) en tant que Iron Man, Whoopi Goldberg (Le stand) en tant que Poundcakes, Nathan Fillion (La recrue) en tant que Wonder Man et Bill Hader (Barry) comme Angar the Screamer et The Leader.

MODOK sera diffusé sur Hulu le 21 mai.

]]>]]>

Lien source