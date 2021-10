Le clip ‘Perra’ de J Balvin retiré de YouTube – s’excuse après des accusations de racisme

J Balvin s’est excusé suite au retrait de son clip « Perra » de YouTube.

Le clip est sorti en septembre et montrait le musicien colombien promenant deux femmes noires en laisse. D’autres acteurs noirs de la vidéo ont été maquillés pour ressembler à des chiens. Le rappeur dominicain Tokischa figure dans la chanson et a joué dans la vidéo à l’intérieur d’une niche.

« Je veux m’excuser pour quiconque s’est senti offensé, en particulier pour la communauté noire », a déclaré Balvin dans une vidéo publiée sur Instagram. « Ce n’est pas qui je suis. Je parle de tolérance, d’amour et d’inclusivité. J’aime aussi soutenir de nouveaux artistes, dans ce cas Tokischa, une femme qui soutient son peuple, sa communauté, et qui autonomise également les femmes », a déclaré Balvin.

J Balvin est l’un des plus grands noms de la musique latine, avec plus de 35 millions de disques vendus dans le monde. La chanson « Perra » est tirée de son sixième album studio, José. La chanson sexuellement chargée présente des rimes de commerce de Balvin avec Tokischa, qui se décrit comme une « chienne en chaleur » et dit « tombons amoureux comme des chiens errants » dans la vidéo.

La vice-présidente et chancelière colombienne Martia Lucia Ramirez a vivement réprimandé « Perra », le qualifiant de « sexiste, raciste, chauvin et misogyne ».

« Dans sa vidéo, l’artiste utilise des images de femmes et de personnes d’ascendance africaine, des groupes de population bénéficiant d’une protection constitutionnelle spéciale – qu’il représente avec des oreilles de chien », écrit Ramirez dans une lettre ouverte datée du 11 octobre. « De plus, en marchant, le chanteur porte deux femmes afro-descendantes attachées avec des chaînes au cou et rampant sur le sol comme des animaux ou des esclaves.

La vidéo a été supprimée de YouTube le 17 octobre, mais les excuses sont arrivées cette semaine. « En guise de respect, j’ai supprimé la vidéo il y a huit jours », admet l’artiste dans la vidéo d’excuses. « Mais parce que les critiques ont continué, je suis ici pour faire une déclaration. »

La rappeuse dominicaine Tokischa s’est également excusée pour son rôle dans la création de la chanson. Dans une interview avec Rolling Stone, elle dit que la vidéo essayait d’être créative. « Si vous, en tant que créatif, avez une chanson qui parle de chiens, vous allez créer ce monde. »

«Je comprends l’interprétation que les gens ont eue et je suis vraiment désolé que les gens se soient sentis offensés. Mais en même temps, l’art est expression. C’est créer un monde. Le manager de Tokischa affirme que le processus créatif du groupe n’a jamais eu pour objectif de promouvoir le racisme ou la misogynie.