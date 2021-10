Le clip vidéo Pokémon 25 de J Balvin présente un hitmontop de breakdance

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

La société Pokémon a sorti son dernier clip pour l’événement Pokémon P25 Music qui a eu lieu au cours des derniers mois, célébrant le 25e anniversaire de la franchise.

De J Balvin, ce dernier morceau s’appelle ‘Ten Cuidado’ et sera présenté sur Pokémon 25: The Album, un album de 14 chansons qui sort aujourd’hui. La chanson rejoint d’autres numéros comme Katy Perry, Mabel et Post Malone.

La star du spectacle, cependant, est sans aucun doute le Hitmontop que l’on peut voir en breakdance à mi-parcours de la chanson. Bien sûr, Pikachu peut démarrer un moteur de voiture, mais il ne peut pas danser comme ça.

Vous pouvez écouter ou télécharger le nouvel album dès maintenant (voir ci-dessous), ainsi que les précédents « Pokémon 25: The Red EP » et « Pokémon 25: The Blue EP ».