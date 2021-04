Le clocher est imposé au stade Llerenense

18/04/2021 à 22:36 CEST

le clocher a remporté le Remplir 2-3 lors du match disputé ce dimanche au Fernando Robina. le Remplir est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir gagné à domicile par un score de 2-3 à Valdivia. Pour sa part, clocher a remporté ses deux derniers matches de compétition contre le Fontaine UD Edge à la maison et le Olivenza à l’extérieur, par 1-0 et 0-1 respectivement et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Après le match, l’équipe de Llerena est deuxième à la fin du match, tandis que le clocher est troisième.

Le jeu a commencé de manière positive pour l’équipe de Campanie, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Maîtrise dans la 16e minute. Il a mis les tables sur Remplir à travers un objectif de Noni quelques instants avant le coup de sifflet final, à 42 ans, concluant la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

La deuxième période a débuté de manière excellente pour la clocher, qui a profité du jeu pour franchir le filet de son rival avec un but de Antonio en minute 54. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse en minute 66 grâce à un but de Diaz. Mais plus tard, l’équipe de Llerena s’est approchée du tableau de bord avec un but de David Camps sur le point de la fin, dans le 90, mettant fin au duel avec le score de 2-3.

Pendant le match qui s’est déroulé dans le Fernando Robina, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune pendant tout le duel. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à De Tena (2 jaunes), par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec 27 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Le lendemain de la deuxième phase de la troisième division, le Remplir jouera contre lui Chinato loin de chez soi, tandis que le clocher affrontera dans son stade contre Trujillo.

Fiche techniqueLlerenense:Sabater, Carlos Toy, Noni, Fortes, Sergio Cebada, Salas, Tome Moliner, De Giovanni, Kaká, Calvo et David CampsClocher:Tena, Barquero, Moreno, Miguel, Antonio, Ikwu, Cobo, Amos, Cabanillas, Franco et DiazStade:Fernando RobinaButs:Amos (0-1, min.16), Noni (1-1, min.42), Antonio (1-2, min.54), Diaz (1-3, min.66) et David Camps (2-3 , min.90)