le clocher reçoit Olivenza

08/05/2021 à 12:03 CEST

le Olivenza visitez ce dimanche pour L’ejido se mesurer avec clocher dans leur septième match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera à 12h00.

le clocher Il atteint le septième jour avec l’envie de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Racing Valverdeño par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des six matchs disputés jusqu’à présent, avec 21 buts marqués contre 40 encaissés.

Du côté des visiteurs, le Olivenza Il a remporté la victoire contre le Valdivia lors de leur dernier match de la compétition (6-0), avec autant de Joaqui, Juanjo, Alex Romero, Susmel, Pour votre Oui Agneau Alvero, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des clocher. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois avec un chiffre de 32 buts en faveur et 31 contre.

En tant que local, le clocher il a gagné deux fois et a fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. À la maison, le Olivenza Ils ont un bilan de deux victoires et un nul en trois matchs qu’ils ont disputés jusqu’à présent, ce qui signifie que les hôtes devront défendre leur but contre un adversaire très puissant loin de chez eux.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le Olivenza ils sont en avance sur l’équipe locale avec un avantage d’un point. L’équipe de Diego Gallardo Il entre dans le match en quatrième position et avec 28 points avant le match. Pour sa part, le Olivenza il compte 29 points et se classe troisième de la compétition.