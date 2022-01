La décision d’Aston Martin de cloner efficacement la voiture Mercedes en 2020 aidera « certainement » l’équipe en 2022, a déclaré Andrew Green.

À l’époque où ils étaient connus sous le nom de Racing Point, l’équipe britannique a choisi de baser la conception de leur challenger 2020 sur le vainqueur du titre Mercedes voiture de la saison précédente.

Cela s’est avéré être une stratégie plutôt réussie pour eux, leur voiture étant le plus souvent la troisième plus rapide sur la grille et leurs pilotes remportant une victoire et trois podiums à eux deux.

Green, le responsable technique de l’équipe, pense que c’est aussi celui qui leur a ouvert les yeux et les aura donc certainement aidés à construire et développer leur voiture pour la campagne 2022.

« Cela nous a définitivement ouvert les yeux sur de nouvelles façons de travailler – de nouveaux concepts, de nouvelles idées », a-t-il déclaré à The Race.

« Et cela a permis à cette réflexion de se poursuivre dans une certaine mesure sur la voiture de 21′ mais définitivement sur la voiture de 2022. »

L’équipe de Green a été fortement critiquée pour ce qui est devenu largement connu sous le nom de « Mercedes rose », un certain nombre d’équipes considérant la copie comme une forme de tricherie et protestant contre le design.

Il reste convaincu qu’ils n’ont rien fait de mal et qu’essayer de reproduire un autre design était loin d’être une option facile pour eux, nécessitant une énorme quantité de travail et de compétences.

La colère des rivaux découle de la manière réussie avec laquelle ils ont effectué un tel travail, dit-il.

« Ce que nous avons fait, c’est regarder la voiture et comprendre pourquoi cette voiture était nettement plus rapide que tout le monde », a-t-il ajouté.

« Nous avons fait notre propre apprentissage. Il n’y a pas de raccourci pour le faire. Ce n’est pas une copie, c’est développer une solution où vous avez une idée approximative de ce que vous pensez être la réponse, mais vous devez encore y arriver et cela demande beaucoup de développement et beaucoup de travail pour comprendre.

« À certains égards, c’est encore plus difficile parce que parfois les instructions vous éloignent de ce que vous croyez être la bonne réponse. Je pense que l’équipe a fait un excellent travail pour comprendre la philosophie qui la sous-tend.

« Si vous regardez de haut en bas sur la grille, beaucoup d’autres équipes ont adopté la même philosophie. Ils ont fait ce que nous avons fait l’année dernière et ils ont adopté la philosophie de la voiture la plus rapide et l’ont développée comme la leur.

« Ce n’est pas un nouveau concept, c’est juste que tout le monde s’y est accroché parce que je pense que nous avons fait du bon travail et les autres équipes étaient un peu contrariées que nous ayons fait du bon travail. »