Le clone Apple Watch de deuxième génération d’Oppo offre une autonomie de 16 jours

TL;DR

Oppo a lancé la Watch 2. La nouvelle smartwatch contient une puce Snapdragon Wear 4100 et aurait une autonomie de 16 jours. Il est expédié en Chine le 6 août à partir de l’équivalent de 200 $.

La montre Oppo originale rappelait peut-être un peu l’Apple Watch, mais c’était toujours une excellente montre intelligente avec des performances rapides et une longue durée de vie de la batterie – et Oppo tient clairement à capitaliser sur ces points forts. 9to5Google rapporte que la société a lancé une Oppo Watch 2 qui reprend la formule à succès de son prédécesseur.

L’Oppo Watch 2 conserve ce design semblable à celui d’Apple avec des options de boîtier de 42 mm et 46 mm, mais est désormais livrée avec une puce Snapdragon Wear 4100 plus rapide et plus efficace. La durée de vie de la batterie a également fait un bond en avant. Oppo revendique une autonomie extrême de 16 jours en mode Économie d’énergie. Vous n’aurez “que” quatre jours d’utilisation en mode normal avec le modèle 46 mm, mais cela suggère toujours que vous pouvez utiliser la Watch 2 pendant un week-end entier sans avoir besoin d’une recharge du chargeur VOOC.

Lire la suite: Les meilleures montres connectées que vous pouvez acheter

Vous pouvez également vous attendre à des fonctionnalités de santé robustes. Oppo propose un suivi de la fréquence cardiaque sur 24 heures et une surveillance de l’oxygène dans le sang (alias Sp02) pour la montre 2, sans parler de 100 modes de suivi d’exercice et d’une résistance à l’eau 5ATM adaptée à la natation.

Aussi familier que soit la conception, il y a eu quelques améliorations pratiques. L’Oppo Watch 2 propose désormais un écran AMOLED incurvé quelle que soit la taille du boîtier. Vous avez également le choix des données cellulaires pour les deux tailles, même si vous devrez vous contenter de 42 mm si vous préférez un modèle Bluetooth.

Oppo lancera la Watch 2 en Chine le 6 août à partir de 1 300 (environ 200 $) pour l’édition Bluetooth 42 mm, 1 500 ¥ pour son homologue cellulaire (environ 230 $) et 2 000 (un peu plus de 308 $) pour l’édition cellulaire 46 mm.

Il n’y a pas encore de mot sur les sorties internationales. C’est tout aussi bien, cependant. L’Oppo Watch 2 chinoise est livrée avec Color OS en plus d’Android 8.1, et non de Wear OS. Vous n’aurez pas accès aux applications Google, et nous ne comptons pas sur un chemin vers Wear OS 3. Vous devrez peut-être attendre un certain temps pour obtenir un modèle vraiment pratique pour un public mondial, en supposant qu’il arrive en premier lieu.