Le cloud des logiciels de taxation comme royauté

Le principal problème était que lorsque le paiement de l’achat d’un logiciel était effectué à un vendeur non-résident, il était traité par les autorités fiscales comme une «redevance» ou un «revenu d’entreprise» entre les mains du vendeur. Image représentative

Par S Ramadorai & TP Ostwal

La patience et la persévérance sont certainement payantes et l’un de ces exemples marquants est la récente décision de la Cour suprême de l’Inde (SC) qui a statué dans une affaire de redevances sur les logiciels datant de 20 ans en faveur des sociétés de logiciels, y compris Tata Consultancy Services. L’imposition du revenu entre les mains d’un vendeur non-résident d’exemplaires standard de logiciels sous film rétractable dans le cadre de transactions transfrontalières a été une question litigieuse pendant trois décennies. Le principal problème était que lorsque le paiement de l’achat d’un logiciel était effectué à un vendeur non-résident, il était traité par les autorités fiscales comme une «redevance» ou un «revenu d’entreprise» entre les mains du vendeur.

Le banc de SC a été saisi d’un lot de 86 appels portant sur la question ci-dessus, qui ont été regroupés par la Cour en quatre catégories: (i) logiciels achetés directement par un utilisateur final auprès d’un fournisseur non résident; (ii) des logiciels achetés à un fournisseur non résident par un distributeur indien et revendus à des utilisateurs finals indiens; (iii) des logiciels achetés auprès d’un fournisseur non-résident par un distributeur non-résident et revendus à des distributeurs ou utilisateurs finaux indiens et (iv) des logiciels vendus sous forme d’unité matérielle intégrée par des fournisseurs non résidents à des distributeurs ou utilisateurs finaux indiens.

Au départ, le CS a examiné les accords de distribution entre certaines des sociétés indiennes et les éditeurs de logiciels étrangers. Après un examen plus approfondi, la Cour a noté que ce que ces accords conféraient aux sociétés indiennes n’était qu’une licence non exclusive et incessible de logiciels informatiques. Aucun droit d’auteur n’a été accordé sur le logiciel aux sociétés indiennes et même les utilisateurs finaux indiens n’avaient pas le droit de sous-licencier, de transférer, de procéder à l’ingénierie inverse, de modifier ou de reproduire le logiciel autrement que dans les accords de licence de l’utilisateur final (« CLUF ‘).

La Cour s’est référée à l’article 14 de la loi sur le droit d’auteur qui indique clairement qu’un droit d’auteur est un droit exclusif d’accomplir ou d’autoriser l’accomplissement de certains actes relatifs à une œuvre (qui comprend l’œuvre littéraire et, partant, les logiciels informatiques).

Un transfert de droits d’auteur n’aurait lieu que lorsque le propriétaire des parties protégées par le droit d’auteur a le droit d’accomplir l’un des actes mentionnés à l’article 14 de la Loi sur le droit d’auteur. La Cour a observé que le «droit de reproduire» et le «droit d’utiliser» un logiciel informatique sont deux droits distincts, le premier impliquant un transfert de droits d’auteur.

L’utilisation du terme «licence» dans un CLUF / accord de distribution avec imposition de conditions restrictives à l’utilisation du produit, ne peut être interprétée comme une licence en vertu de l’article 30 pour accomplir les actes énumérés à l’article 14 de la Loi sur le droit d’auteur, annulant ainsi la Haute Cour du Karnataka (supra) soutient que ladite licence correspondait bien à la définition du droit d’auteur. Compte tenu de la décision ci-dessus, le CS a estimé que, sans aucun doute, ce que les vendeurs étrangers avaient «concédé» aux distributeurs indiens ou aux utilisateurs finaux était de facto la vente d’un objet physique contenant un programme intégré et, par conséquent, ces transactions. étaient de la nature de la vente de biens plutôt que de l’octroi de licences de droits d’auteur sur les logiciels.

Après de longues délibérations, le CS est arrivé à la conclusion que, puisque le paiement est pour la vente de logiciels et qu’une telle vente de logiciels ne trouve pas sa place dans la définition de « redevance » en vertu de la convention fiscale, les revenus des éditeurs de logiciels étrangers ne peuvent pas être considérés comme des redevances en vertu des conventions fiscales applicables. En conséquence, la Cour a également confirmé que les revenus n’étaient pas imposables en Inde et que les sociétés indiennes n’étaient pas tenues de déduire l’impôt à la source en vertu de l’article 195 de la loi.

Le banc de trois juges des juges RF Nariman, BR Gavai et Hrishikesh Roy a rejeté l’appel du service des impôts et a accueilli l’appel des évalués. Cette victoire impactera plusieurs entreprises qui importent des logiciels à vendre en Inde. Tata Consultancy Services a choisi le long chemin de la justice… et justice est enfin rendue.

(Ramadorai est ancien vice-président, Tata Consultancy Services, et Ostwal est membre du Comité des prix de transfert des Nations Unies et est comptable agréé principal)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.