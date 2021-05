Le cloud est en train de devenir le porte-flambeau de l’industrie de la santé: Garrett Ilg, président, Japon et Asie-Pacifique, Oracle

La technologie cloud, ainsi que l’ERP, la finance, la gestion des ressources humaines et la chaîne d’approvisionnement unifiés, permettent déjà aux payeurs de soins de santé, aux prestataires et aux chercheurs de stimuler l’innovation, de réduire les coûts et d’améliorer les résultats pour les patients.

Les prestataires de soins de santé ont aujourd’hui besoin d’accéder à des informations critiques, consolidées à partir de sources de données disparates, afin d’identifier les domaines clés et de mieux planifier les diverses éventualités susceptibles d’apparaître. Garrett Ilg, président d’Oracle Japon et Asie-Pacifique, parle du rôle du cloud et de l’innovation dans une interview avec Sudhir Chowdhary. Extraits:

Avec la pandémie, nous avons vu une attention sans précédent accordée aux soins de santé. Voyez-vous cela comme un changement durable et comment?

La transformation des soins de santé était en cours encore plus tôt, mais la crise du Covid-19 a accéléré cette transformation. Dans le passé, les efforts de transformation étaient enlisés par des facteurs tels que la criticité des systèmes impliqués et des budgets restreints. Cela a changé au cours des 12 derniers mois. Par exemple, la pandémie a changé la façon dont les essais sont menés. Les essais sont aujourd’hui décentralisés et sont donc terminés plus rapidement, car les travaux peuvent être menés en parallèle.

Les professionnels de la santé ont montré une volonté de pivoter de plusieurs manières pour poursuivre leur important travail. Tout au long de la pandémie, les organisations ont exploité des outils d’IA, de ML, de cloud et d’analyse de données. Si 2020 obligeait les soins de santé à examiner de près ce qui doit être amélioré, 2021 reflétera les progrès réalisés par l’industrie et jusqu’où elle doit aller.

Comment voyez-vous aujourd’hui l’innovation technologique occuper une place centrale dans les soins de santé en Asie-Pacifique et en Inde?

Les innovations technologiques, en particulier dans le cloud computing, apportent une multitude d’avantages aux organisations du secteur de la santé. Dans le même temps, les progrès technologiques ont mis un environnement cloud moderne au premier plan. À cet égard, l’Asie-Pacifique et l’Inde ont fait d’énormes progrès dans l’innovation des soins de santé – grâce à leurs politiques de croissance pro-technologie et à une population jeune qui n’est pas limitée par les technologies anciennes.

Pharmaniaga Berhad, le plus grand groupe pharmaceutique intégré de Malaisie, utilise la technologie cloud et les applications de l’Internet des objets pour livrer efficacement et en toute sécurité les vaccins Covid-19 aux établissements de santé à travers le pays. L’hôpital populaire de Hulunbuir en Mongolie intérieure utilise la technologie du cloud pour créer et déployer une application sur ordinateur portable en seulement trois jours afin de numériser ses processus d’admission, éliminant ainsi une application papier qui risquait de propager le virus. Des chercheurs de l’Université Flinders en Australie-Méridionale, en collaboration avec le développeur de médicaments local Vaxine Pty.Ltd., Ont effectué des tests intensifs d’un candidat vaccin Covid-19 à l’aide d’une infrastructure cloud. Healthtech est estimé à 80,7 milliards de dollars en Asie-Pacifique d’ici 2025. Je vois que le cloud émerge rapidement comme le porte-flambeau de l’industrie de la santé aujourd’hui.

De quelle manière la transformation numérique contribue-t-elle à faciliter la transition des soins basés sur le volume vers les soins basés sur la valeur?

La technologie cloud, ainsi que l’ERP, la finance, la gestion des ressources humaines et la chaîne d’approvisionnement unifiés, permettent déjà aux payeurs de soins de santé, aux prestataires et aux chercheurs de stimuler l’innovation, de réduire les coûts et d’améliorer les résultats pour les patients. Par exemple, Oracle Cloud ERP a aidé les hôpitaux à simplifier les processus internes pour se concentrer uniquement sur les soins aux patients.

Quels sont certains des défis en temps réel auxquels sont confrontés les prestataires de soins de santé en Inde?

Alors que l’espace de la santé indien est connu pour sa résilience et son agilité, il est confronté à certains défis en temps réel qui nécessitent des solutions technologiques. Ceux-ci peuvent inclure des failles de sécurité, le cyber-vol, la confidentialité des patients, les angles morts du réseau et les changements de processus résultant de l’adoption de nouvelles technologies. La réponse à tous ces problèmes commence par la visibilité du réseau, qui vous permet de voir ce à quoi vous êtes confronté, de jeter un regard holistique sur votre réseau pour ensuite surveiller, collecter et analyser ces données grâce à des outils de surveillance et de sécurité.

En bref, les prestataires de soins de santé doivent investir dans leurs finances, leur chaîne d’approvisionnement, leurs ressources humaines et d’autres systèmes de back-office. En effet, ils ont besoin d’accéder à des informations critiques, consolidées à partir de sources de données disparates, afin d’identifier les domaines où réduire les dépenses à court terme, ainsi que de mieux planifier les divers scénarios commerciaux susceptibles d’émerger.

Comment Oracle permet-il le parcours de croissance de nombreux prestataires de soins de santé et contribue-t-il à une prestation de soins de santé meilleure et plus rapide en Inde?

Grâce à «l’humanisation des données», Oracle a aidé des organisations du monde entier à renforcer leurs capacités de soins de santé afin d’améliorer la prestation globale des services médicaux et l’expérience des patients. En Inde, nous voulions être un partenaire des établissements de santé, en les aidant à mener des plans agiles dans le domaine de la finance et à améliorer la prise de décision opérationnelle avec les solutions cloud Oracle ERP et EPM pour les soins de santé.

Narayana Health, le plus grand hôpital cardiaque du monde, est un brillant exemple de croissance technologique. De même, Omega Healthcare, Apollo Hospitals, Aurobindo Pharma et Fortis Hospitals utilisent les applications Cloud d’Oracle telles que CRM, ERP et même HCM pour offrir des services plus intégrés aux patients et aux employés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.