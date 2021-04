Le cloud gaming à petit prix

Google Stadia avait une gamme modeste, mais toujours décente, de 22 titres de lancement. Désormais, la plate-forme a constitué un catalogue de jeux sain, avec des centaines de titres disponibles. Si vous êtes membre de Stadia Pro, vous pouvez également accéder chaque mois à de superbes offres et réductions sur les jeux Stadia en plus des jeux gratuits.

Lisez aussi: Examen de Google Stadia: c’est l’avenir du jeu, si vous en avez les données

Les remises Stadia Pro changent tous les mois environ, et maintenant que la bibliothèque est plus grande, il y a généralement au moins cinq titres AAA en vente. Nous avons un hub avec la liste complète de tous les jeux et prix Google Stadia, mais nous avons répertorié les ventes actuelles de Stadia Pro ci-dessous. Ils ne correspondent peut-être pas aux prix les moins chers sur Steam, mais les jeux peuvent être joués instantanément sans jamais avoir à attendre les téléchargements ou les mises à jour!

Vous ne voulez pas donner à Google les détails de votre carte de crédit ou vous inquiétez pas des dépenses excessives? Prenez une carte-cadeau Google Play Store ci-dessous et utilisez-la pour acheter des jeux ou un abonnement Stadia Pro. Vous pouvez également utiliser Google Opinion Rewards pour les achats Stadia.

Carte cadeau Google Play Store

Les cartes-cadeaux Google Play Store sont utiles pour bien plus que des applications mobiles et des jeux. Ils peuvent également être utilisés pour les abonnements YouTube Premium, les jeux et les abonnements Stadia, et plus encore!

Remises sur les jeux Google Stadia Pro

Ce mois-ci propose des offres intéressantes pour les abonnés Pro, y compris des jeux récents de la série Assassin’s Creed à plus de 75% de réduction.

Assassin’s Creed Odyssey: 59,99 $ 14,99 $ Assassin’s Creed Valhalla – Édition Ultime: 119,99 $ 80,39 $ Assassin’s Creed Origins: 59,99 $ 11,99 $ Watch Dogs – Legion: 59,99 $ 29,99 $

Autres réductions Google Stadia

Même si vous n’êtes pas un abonné actif de Google Stadia Pro, il y a encore d’excellentes offres cette semaine. Certains des mêmes excellents titres proposés aux abonnés Pro sont également considérablement réduits pour les non-abonnés. N’oubliez pas qu’une fois que vous les achetez, vous pouvez jouer gratuitement sur les appareils pris en charge, bien que cela soit limité à 1080p et 60fps.

Assassin’s Creed Odyssey: 59,99 $ 23,99 $ Assassin’s Creed Valhalla – Ultimate Edition: 119,99 $ 98,39 $ Assassin’s Creed Origins: 59,99 $ 20,99 $ Watch Dogs – Legion: 59,99 $ 38,99 $ The Crew 2: 49,99 $ 19,99 $ Essais Rising – Édition numérique Gold: 29,99 $ 13,49 $ Acier froid III: 59,99 $ 29,99 $

Allez-vous profiter de l’une des offres de jeux Google Stadia Pro de ce mois-ci? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!