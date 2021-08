Le cloud gaming arrive sur Xbox Series X|S et Xbox One ce jour férié

L’écosystème de jeux en nuage de Microsoft est presque terminé. Aujourd’hui, vous pouvez déjà jouer à des jeux Xbox sur des téléphones, des tablettes et des ordinateurs avec le cloud. Cette semaine, Microsoft a annoncé que le cloud gaming arrivait également sur les consoles Xbox cette saison des vacances. Une fois la fonctionnalité arrivée, les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront jouer à plus de 100 jeux sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One d’un simple clic.

Xbox Cloud Gaming arrive sur les consoles Xbox

Les jeux vidéo occupent plus de place que jamais en 2021. De nombreux jeux modernes utilisent bien plus de 100 Go de stockage, certains dépassant 200 Go. Une fois que vous avez atteint la capacité de votre console, vos seules options sont d’acheter plus de stockage ou de commencer à supprimer du contenu. Ce ne sera plus le cas lorsque le cloud gaming arrivera sur consoles. En plus d’éliminer le besoin d’installer des jeux – ce qui peut prendre environ une heure pour un titre triple A – les jeux disponibles sur le cloud ne prendront pas de place sur votre disque dur. Non seulement vous pouvez jouer instantanément à des jeux pris en charge, mais vous pouvez également économiser une tonne d’espace.

Le cloud gaming supprime également la barrière d’entrée pour les sessions multijoueurs. Si votre ami vous invite à jouer à un jeu qui prend en charge le cloud gaming, vous pouvez vous lancer immédiatement sans avoir besoin d’acheter ou d’installer le jeu. Tout ce dont vous aurez besoin est un abonnement Xbox Game Pass Ultimate. Vous pouvez savoir quels jeux sont pris en charge par la fonctionnalité en recherchant une icône de nuage sur le jeu.

Jouez à des jeux de nouvelle génération sur Xbox One

Mais nous n’avons même pas encore parlé de la meilleure fonctionnalité du jeu en nuage sur console.

Avec le cloud, il est possible de jouer à des jeux sortis exclusivement pour les consoles Gen 9 sur du matériel Gen 8. Par exemple, Microsoft Flight Simulator et The Medium ne sont disponibles à l’achat et au téléchargement que sur Xbox Series X et Xbox Series S. Xbox Cloud Gaming permet de diffuser ces jeux sur une Xbox One. Ce sera une affaire énorme pour tous les joueurs qui ne sont pas tout à fait prêts à faire le saut vers la nouvelle génération, mais qui ne veulent pas manquer les jeux de nouvelle génération.

Microsoft prévoit de commencer à tester les jeux en nuage sur les consoles Xbox Series X|S et Xbox One dans le cadre de son programme Xbox Insider cet automne. Les jeux dans le cloud sur console prendront en charge les visuels jusqu’à 1080p à 60 ips, tout comme sur les PC, les téléphones et les tablettes. Il convient de noter que le cloud gaming est toujours en version bêta sur ces plates-formes également. Microsoft partagera plus de détails sur le déploiement et le calendrier de publication à l’avenir.