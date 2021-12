« Le cloud offre aux entreprises la possibilité de revoir leurs processus commerciaux »

Kulmeet Bawa, président et directeur général, SAP Indian Subcontinent

Le géant allemand de la technologie SAP a récemment achevé 25 ans d’exploitation en Inde. « Nous sommes fiers de contribuer à la transformation numérique de l’Inde dans sa quête pour devenir une économie de 5 000 milliards de dollars en cinq ans, en fournissant une large gamme de solutions commerciales de pointe », a déclaré Kulmeet Bawa, président et directeur général de SAP Indian Continent. Alors que SAP continue de rester une puissance dans les logiciels d’entreprise, « au fil des ans, nous avons également construit une position dominante dans chaque secteur d’activité du cloud, où nous nous développons plus rapidement que le marché », a-t-il déclaré à Sudhir Chowdhary dans une interview. Extraits :

Comment l’Inde en tant que marché contribue-t-elle aux objectifs de votre entreprise ?

Pour SAP, l’Inde est un marché stratégique et continue d’être l’un des marchés à plus forte croissance au monde. Aujourd’hui, plus de 60% du PIB de l’Inde touche un système SAP. Nos clients représentent 55 % de la capacité de production d’électricité de l’Inde, et huit voitures sur dix circulant sur les routes indiennes sont fabriquées par un client SAP. Grâce à notre logiciel d’application d’entreprise, nous avons responsabilisé plus de 10 000 PME en les rendant compétitives à l’échelle mondiale. Notre concentration reste sur des secteurs clés tels que l’énergie, les infrastructures, la fabrication et les services en fournissant des solutions spécifiques à l’industrie sur le cloud qui peuvent aider nos clients à évoluer. Notre stratégie consiste à nous mêler au tissu socio-économique de l’Inde afin de contribuer davantage et, ce faisant, de croître davantage.

Alors que l’adoption du cloud a connu une ascension fulgurante au cours des dernières années, comment voyez-vous sa croissance au cours des prochaines années ?

Aujourd’hui, les entreprises cherchent à obtenir des résultats commerciaux à un rythme accéléré sans être contraintes par l’infrastructure. Par conséquent, le cloud est devenu un choix naturel car il offre une plus grande résilience, une plus grande agilité et une capacité d’évolutivité tout en gardant les avantages commerciaux au cœur. Nous pensons que la migration vers le cloud offre aux entreprises une excellente occasion de revoir leurs processus métier et de mettre l’accent nécessaire sur la simplification et la transformation.

La bonne nouvelle est que SAP comprend et est prêt à répondre aux exigences du marché local. Notre offre RISE with SAP vise à fournir une transformation de l’entreprise en tant que service via le cloud. Au début de cette année, nous avions investi 500 crores dans le centre de données indien en guise d’engagement envers le pays et les organisations, pour les aider à évoluer sur nos solutions cloud.

De quelles manières SAP a-t-il aidé les clients et partenaires à transformer leurs entreprises et à se développer malgré les défis ?

L’année 2020-21 a apporté de nouveaux défis et a permis de nouvelles conditions de travail auxquelles nous n’avons jamais été préparés. Il a appris aux entreprises une chose : comment prendre des mesures décisives et prospérer dans des circonstances imprévues, en particulier lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre de nouvelles technologies numériques.

Nous avons assuré la continuité des activités de nos clients et leur avons fourni des opérations commerciales et une assistance transparentes. Considérant que le segment des moyennes entreprises a été l’un des plus touchés pendant la pandémie, nous les avons aidés à rétablir leurs opérations commerciales de la meilleure façon possible. Notre « Mouvement mondial du Bharat » lancé l’année dernière visait à aider les PME à rétablir leurs activités commerciales et à tirer parti de l’évolution des conditions économiques.

Quelles sont les priorités technologiques clés pour SAP aujourd’hui ?

Les C-suites sont confrontées à de nouveaux défis pour conduire leurs organisations vers une entreprise plus résiliente, plus adaptée au numérique et plus agile. Le rôle de la technologie s’est également élargi : de permettre aux entreprises de mettre en place un lieu de travail distant sécurisé, de faciliter les canaux numériques, de rester ouvert aux engagements des clients, d’assurer le bon fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement.

Les tendances technologiques qui façonneront l’agenda des suites C incluent la concentration sur les initiatives numériques qui offrent un réel retour sur investissement, les investissements dans les données et l’analyse pour améliorer la visibilité de l’entreprise et optimiser l’engagement des employés, infuser les applications métier avec l’IA/ML. Cela peut être réalisé en optant pour les bonnes solutions de cœur numérique et de secteur d’activité et en envisageant une solution cloud spécifique à l’industrie qui fournit des applications et des services commerciaux verticalisés prêts à l’emploi pour votre industrie spécifique.

Comment voyez-vous les innovations technologiques occuper une place centrale dans les soins de santé en Inde ?

L’industrie de la santé en Inde est sur le point d’être transformée massivement dans tous ses aspects. La technologie pourrait être un facteur clé de cette transformation. D’ici 2025, nous prévoyons que le secteur de la santé sera caractérisé par un nombre important de services aux patients fournis à distance. Les solutions basées sur le cloud et la collaboration via la mobilité peuvent intégrer de manière transparente les interactions entre les fournisseurs et les patients. Notre vision est d’aider les prestataires de soins de santé à devenir très efficaces pour sauver et améliorer des vies, offrir une expérience patient transparente et assurer des soins basés sur la valeur avec des technologies innovantes.

