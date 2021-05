Le clown de Slipknot “ essaie toujours de relier les points ” entre les nouvelles chansons que le groupe écrit

NŒUD COULANT percussionniste M. Shawn “Clown” Crahan et Murphy Quint, le distillateur en chef à Cave et distillerie Cedar Ridge, a récemment répondu à un certain nombre de questions posées par des membres du fan club du groupe, En dehors du 9. La quatrième partie de la session de questions-réponses est présentée ci-dessous.

Questionné à propos NŒUD COULANTla direction artistique de l’avenir, Crahan dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour moi, je passe beaucoup de temps à regarder la société, à écouter la société, à mettre l’oreille dans la rue, à regarder le ciel, à regarder les gens au téléphone, à regarder les gens au dîner, à ramasser de petites informations ici ou là. Et quand vous faites cela, et que vous ne le faites pas avec une main stricte, vous le massez simplement, les choses commencent à se connecter les unes aux autres. Mais si vous le forcez, vous ne pouvez pas les amener à adhérez les uns aux autres. Mais si vous ouvrez simplement les yeux, faites attention et comprenez où vous en êtes et peut-être dans quoi vous vous embarquez, ce qui pourrait être un album dans un an. Mais la direction est toujours ce qui se passe. le rythme du monde, ce qui se passe avec tout le monde. Et cela filtre généralement en moi et cela arrive à un endroit plus grand, puis plus de gens s’impliquent, puis la direction commence à se montrer. Mais vous ne vous réveillez jamais et admettez que vous-même, ça va aller dans un sens parce qu’il y a tellement de gens impliqués, et vous voulez que tout le monde soit impliqué vous voulez l’opinion de tout le monde et vous voulez que ce soit beau pour tout le monde. Donc la mise en scène, surtout sur scène, même les masques, même la musique, nous prenons probablement cela le plus sérieux – absolument le plus sérieux. On ne sait jamais où va la direction. En ce moment, nous écrivons, et j’essaie toujours de relier les points entre les chansons et de comprendre où nous allons; il n’a tout simplement pas encore frappé. Nous avons un plan, mais tous les points ne se sont pas encore collés pour indiquer une direction. “

Octobre dernier, Crahan a confirmé que NŒUD COULANT avait utilisé une partie des temps d’arrêt pendant la crise des coronavirus pour travailler sur du nouveau matériel.

NŒUD COULANTle dernier album de “Nous ne sommes pas votre genre”, est sorti en août 2019. Le disque a vendu 118 000 unités d’albums équivalentes aux États-Unis dans sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 1 du classement Billboard 200. En outre, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie et Autriche. , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

“Nous ne sommes pas votre genre”Les ventes aux États-Unis ont été stimulées par une offre d’échange de billets de concert / vente d’albums avec NŒUD COULANTtournée été 2019.



