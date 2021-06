Le clown de Slipknot sort une autre nouvelle chanson solo, “Brainwash Love Feed The Worms Birds”

NŒUD COULANT‘s M. Shawn Crahan, aussi connu sous le nom Pitre, vient de sortir une autre chanson solo, “Lavage de cerveau amour – Nourrissez les oiseaux vers”. Comme les deux morceaux précédemment sortis, “Lavage de cerveau Love – Death Inside” et “Vis ta vie”, “Lavage de cerveau amour – Nourrissez les oiseaux vers” rassemble des paysages sonores électroniques ambiants qui sont loin de la plupart des NŒUD COULANTla sortie musicale de.

Crahan n’est pas seulement le co-fondateur, percussionniste, chef décorateur et visionnaire artistique de NŒUD COULANT, l’un des plus grands groupes de métal au monde, c’est un musicien aux multiples facettes (SALES PETITS LAPINS, À MA SURPRISE, LES POINTS NOIRS DE LA MORT), peintre et photographe dont le travail a été exposé dans des galeries du monde entier et publié dans le livre 2012 “Le voyage cauchemardesque apocalyptique”, réalisateur et vidéaste, ayant réalisé une série de vidéoclips pour des artistes musicaux, dont NŒUD COULANT, IMMOBILE EN BLANC et HOLLYWOOD MORT-VIVANTS, l’adaptation cinématographique d’un roman graphique en 2016 “Officier Downe” et NŒUD COULANTest propre “Jour du Gusano” et “La pollution” films. Il a également un vaste travail en studio, ayant produit des albums pour MUDVAYNE, VERS LE SOLEIL, GIZMACHI et 40 SOUS L’ÉTÉ et des remixes dirigés pour des goûts de APPORTE-MOI L’HORIZON, COHEED ET CAMBRIA, SILENCE SUICIDE, MARILYN MANSON, CHARGE DE TÊTE AMÉRICAINE et ÉCHAPPER AU DESTIN, entre autres. Il est aussi acteur, ayant joué le rôle du carny “Dompteur” dans le film de 2012 “Le Carnaval du Diable”, et un entrepreneur, guidant le développement et le mélange de NŒUD COULANT‘s N ° 9 whisky en collaboration avec la distillerie Iowa Crête de cèdre. Le multi-platine, Grammyartiste lauréat a vendu plus de 30 millions de disques avec NŒUD COULANT, dont les trois derniers albums ont fait leurs débuts au n ° 1 du Billboard 200 et du palmarès des albums britanniques.

NŒUD COULANT a passé les derniers mois à travailler sur le suivi de 2019 “Nous ne sommes pas votre genre” album.

Le mois dernier, NŒUD COULANT leader Corey Taylor a déclaré à la station de radio Des Moines, Iowa Laser 103,3 que lui et ses camarades de groupe avaient “un tas de trucs vraiment cool” pour le nouveau disque.

“Nous ne sommes pas votre genre” est sorti en août 2019. Le disque s’est vendu à 118 000 unités d’album équivalentes aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour se classer au premier rang du classement Billboard 200. De plus, l’album a eu un impact mondial avec des débuts n ° 1 au Royaume-Uni, au Mexique, en Australie, au Canada, au Japon, en Irlande, en Belgique, au Portugal et en Finlande, ainsi que des débuts dans le Top 5 en Allemagne, France, Norvège, Italie, Autriche , Suède, Suisse, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Nouvelle-Zélande.

L’incarnation en 2021 de NŒUD COULANT‘s “Knotfest Roadshow” aura lieu cet automne. Le soutien viendra de trois Grammy– des sommités de la musique lourde nominées, ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, FIÈVRE 333 et CODE ORANGE.

La série de 28 dates, produite par Pays vivant, démarre à la suite de l’annonce précédente du groupe Knotfest Iowa spectacle de ville natale à Des Moines le 25 septembre. “Knotfest Roadshow”La première date officielle de a lieu à Tinley Park, dans l’Illinois, le 28 septembre, la tournée serpentant ensuite à travers les États-Unis pour se terminer en Arizona début novembre.



