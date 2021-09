“Le club a déjà communiqué ce que Messi a”

21/09/2021

Le à 16h25 CEST

Mauricio Pochettino ne veut pas en parler le remplacement controversé de Leo Messi contre l’Olympique de Lyon ni des désagréments ultérieurs du joueur argentin, comme le rapporte le PSG. “Le club a déjà fait une déclaration sur ce que Leo a”, a déclaré l’entraîneur lors d’une conférence de presse. En raison de cette ecchymose au genou, l’ancien joueur du Barça sera licencié pour le match que les Parisiens joueront contre lui Metz, correspondant à la sixième journée de Ligue 1.

Une absence marquante non seulement à cause du simple poids de Messi sur le terrain, mais parce que l’adaptation, d’après ce qui a été vu contre Lyon, était bonne. Leo s’est bien connecté avec Mbappé et Neymar et a eu quelques occasions claires de marquer. “Leo avait fait une très bonne partie, il n’avait qu’à marquer le but. Avec les informations que nous avions, nous avons pris la décision de changer. Tous les grands champions veulent toujours être sur le terrain et c’est compréhensible”, a expliqué Pochettino.

Quant au jeu de l’équipe dans ces premiers jours, le coach a clairement déclaré qu’il était encore trop tôt pour voir le meilleur de l’équipe tactiquement. “Il faut du temps pour trouver les automatismes. Il faut acquérir un lien. On a joué contre Lyon à 4-2-3-1 et on a réussi à mieux faire circuler le ballon”, a-t-il expliqué.