Le club catalan paie le prix des échecs passés

in

Barcelone et son début de saison décevant sont allés de mal en pis après une triste défaite 3-0 contre Benfica en Ligue des champions.

Les Blaugrana sont désormais les derniers de leur groupe et n’ont pas réussi à marquer lors de leurs deux premiers matches tout en encaissant six buts. C’est une chute de grâce remarquable pour un club qui a remporté la Ligue des champions il y a à peine six ans.

Le patron du Barça, Ronald Koeman, avait l’air perdu sur le banc. Il est difficile de ne pas avoir pitié de lui. Surtout, étant donné que la plupart des problèmes des équipes catalanes ne sont pas de sa propre initiative.

Barcelone paie le prix des échecs récents

Le manque de force en profondeur blesse Barcelone

La défaite face à Benfica signifie que Barcelone risque vraiment de ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la première compétition de clubs d’Europe pour la première fois en 21 ans. Ils comptent déjà quatre points de retard sur Benfica à la deuxième place.

La défaite à Lisbonne a marqué un nouveau creux pour le club. Ils n’ont réussi qu’un tir cadré et étaient trop faciles à affronter. Un moment qui résume à quel point le Barça est tombé est la vue de Luuk de Jong ratant une excellente occasion d’égaliser.

Cependant, étant donné que Barcelone avait autrefois un trio composé de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez, cela montre à quel point la qualité a baissé en raison de leur mauvaise gestion financière hors du parc.

Cela a été une semaine particulièrement éprouvante pour les fans de Barcelone. Cela s’est encore aggravé lorsqu’ils ont vu Luis Suarez, Antoine Griezmann et leur plus grand joueur de tous les temps, Lionel Messi, marquer respectivement en Ligue des champions pour l’Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain.

L’équipe manque de qualité et de profondeur. En grande partie grâce à la montagne d’erreurs sur et en dehors du parc par l’ancien président Josep Maria Bartomeu. On a l’impression que les fans de Barcelone vont devoir accepter que les choses pourraient empirer avant de s’améliorer.

L’avenir de Ronald Koeman dans le doute

Il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que Ronald Koeman ne soit limogé en tant que manager de Barcelone. Son avenir était incertain avant le match de Benfica. Le résultat et la performance face aux Portugais ne lui auront pas rendu service.

Xavi, Roberto Martinez et le patron de l’Ajax Erik ten Hag ont tous été liés au travail. Pour être juste envers Koeman, il a reçu une main impossible. Ce n’était pas de sa faute si le Barça a dû se débarrasser de son meilleur joueur de tous les temps. Ce n’était pas de sa faute si le Barça est dans un armageddon financier.

Il n’a pas l’argent à dépenser pour améliorer l’équipe. Au lieu de devoir compter sur des transferts gratuits et de jeunes joueurs, dont certains ne sont pas prêts à jouer à ce niveau. Koeman a été malheureux avec des blessures, l’attaquant Sergio Aguero n’ayant pas encore fait ses débuts pour les quintuples champions d’Europe.

Même si Barcelone remplace Ronald Koeman, cela ne résout pas leurs problèmes. Cependant, il n’est pas bon pour les deux parties de rester dans ce mariage non désiré.

Barcelone a de l’espoir pour l’avenir

Malgré la tristesse qui entoure le Camp Nou ces jours-ci, il y a un peu d’espoir pour l’avenir. Ils ont de jeunes talents comme Pedri, Frenkie de Jong et Ansu Fati sur lesquels s’appuyer.

S’ils peuvent d’une manière ou d’une autre régler leur situation financière et compléter les jeunes joueurs avec une qualité et une expérience éprouvées, cela les aidera à revenir au sommet. Ce sera plus facile à dire qu’à faire.

Surtout depuis qu’il a été annoncé que leur allocation de plafond salarial en Liga n’est que de 85 millions de livres sterling. En comparaison, le Real Madrid représente un incroyable 638 millions de livres sterling. Cette disparité ne fait que souligner à quel point le club a été mal géré ces dernières années.

Ce sera un long processus douloureux pour les fans de Barcelone alors qu’ils cherchent à revenir au sommet de l’Espagne et de l’Europe. Les fans du Barça ont été habitués au succès ces dernières années. Ils ont remporté six des 11 derniers titres de la Liga et deux Ligues des champions au cours de la dernière décennie. Cependant, peu importe si Koeman est remplacé, les fans devront être patients et ce sera un processus qui prendra du temps.

Les prochaines semaines seront cruciales pour le type de saison que Barcelone aura. Leurs quatre prochains matchs incluent des affrontements contre l’Atletico Madrid, Valence, le Dynamo Kiev et le premier El Clasico de la saison contre le Real Madrid. C’est une période qui va faire ou défaire leur saison.

Photo principale

Intégrer à partir de .