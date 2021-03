Le club de football de Manchester City lance un jeton de fan avec Socios

Le principal club de football anglais de Manchester City est le dernier club de sport à lancer son propre jeton basé sur la blockchain pour alimenter de nouveaux outils pour l’engagement numérique des fans.

Selon une annonce officielle vendredi, Manchester City s’est associé à la plate-forme d’engagement des fans Socios.com pour lancer le jeton de fan CITY sur la blockchain Chiliz. Semblable à d’autres clubs européens comme le FC Barcelone et la Juventus, Manchester City aura désormais la possibilité de fournir des récompenses VIP, des promotions de club, des jeux, des fonctionnalités activées par AR et des sondages en utilisant son jeton de fan.

Stephan Cieplik, vice-président senior des ventes de partenariats mondiaux chez City Football Group, la société mère du Manchester City FC, a déclaré que les participants à l’adhésion Cityzens du club seraient éligibles pour recevoir un jeton de fan CITY gratuit. «Chaque Cityzen enregistré existant sera également éligible à un jeton gratuit afin de pouvoir accéder à la gamme complète d’avantages et de récompenses», a déclaré Cieplik.

Alexandre Dreyfus, PDG de Chiliz et Socios, a déclaré que le jeton de fan nouvellement lancé offrira aux fans des récompenses et des expériences numériques et réelles uniques dès que les restrictions COVID-19 seront levées.

En compétition en Premier League, le plus haut niveau du football anglais, Manchester City serait le cinquième club de football le plus précieux au monde, avec une valeur estimée à 2,7 milliards de dollars en 2019. Manchester City a fait l’objet de critiques intenses après que le club ait reçu un une interdiction de deux ans des compétitions interclubs européennes pour avoir enfreint les règles du fair-play financier l’année dernière, qui a finalement été annulée en appel.

Comme indiqué précédemment par Cointelegraph, le jeton Chiliz (CHZ) – le jeton natif de la plate-forme blockchain créée par Socios – a connu une hausse parabolique au cours des derniers mois, atteignant une capitalisation boursière d’un milliard de dollars. Au moment de la publication, la capitalisation boursière de CHZ était de 3,8 milliards de dollars, selon les données de CoinMarketCap. Début mars, Chiliz a achevé une ronde de financement de 50 millions de dollars dans le cadre de son plan d’expansion aux États-Unis.