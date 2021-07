Le club de football de New York City fait appel au design de base pour sa collection capsule – WWD

Le New York City Football Club et Staple Design se sont associés pour lancer une nouvelle collection de vêtements le 30 juillet dans les magasins respectifs de NYCFC et Staple et chez certains détaillants.

La collection – composée de t-shirts à manches courtes et longues, de sweats à capuche et d’accessoires comme une épingle Pintrill et une écharpe allant de 12 $ à 80 $ – est née de la mascotte commune des partenaires : le pigeon. Bien que les dessins fassent référence au plan du métro de New York et au trajet entre le siège social de Staple dans le Lower East Side et le siège du NYCFC au Yankee Stadium, les deux ont trouvé une synergie dans la colombe de couleur sombre.

“Quand j’ai commencé à NYCFC, j’entendais sans cesse que les fans nous appelaient le pigeon officieusement par notre groupe de supporters”, a déclaré Sarah Bishop, vice-présidente du marketing de NYCFC. “Ma pensée initiale était de savoir comment nous associer à Jeff Staple et j’admire le travail qu’il a fait.”

Le club de football a un super fan nommé Omari qui porterait un masque de pigeon lors des matchs pour dynamiser les fans, et de nombreux fans ont emboîté le pas. Staple a déclaré qu’Omari avait tweeté à la marque en 2014 avec des photos de lui avec le masque et des marchandises NYCFC, lui demandant s’il cherchait un modèle et plaisantant en disant qu’il travaillait pour des miettes.

“Nous l’avons incorporé dans la campagne elle-même”, a déclaré Staple, qui joue dans la campagne avec Omari et le joueur du NYCFC Jesús Medina.

Il a ajouté à propos du partenariat: “Celui-ci était une vraie évidence car sa naissance est venue du fait que le pigeon est le symbole ou la mascotte officieux du NYCFC.”

Staple a déclaré qu’il était attiré par la collaboration en raison de la trame de fond et qu’il aimerait poursuivre le partenariat au-delà de cette collection.

Bishop a expliqué que cette collection fait partie d’une mission plus vaste visant à attirer les jeunes fans « qui suivent le sport, mais ne suivent pas encore NYCFC ».

“Je pense que nous avons une base de fans très diversifiée”, a-t-elle poursuivi. «Nous avons des détenteurs d’abonnements qui amènent les familles aux matchs, des fans du millénaire, nous avons quelque chose pour tout le monde. Nous avons des fans de la génération Z. S’ils sortent, ils sortent avec leurs parents. Cette collaboration et d’autres vont de l’avant pour attirer ces jeunes fans. »

Elle a refusé de partager les autres partenariats à venir et a déclaré que Staple est la seule collaboration sur laquelle ils se concentrent cette année et y consacre tous leurs efforts.

Cette collection est la première goutte d’une relation plus longue entre les deux et comprendra un deuxième composant pour la saison prochaine, ainsi que des crampons conçus sur mesure pour les 11 joueurs débutants qui seront mis aux enchères pour collecter des fonds pour les programmes communautaires à New York.

“Le commerce de détail est une véritable clé pour nous de nous connecter avec un public élargi”, a déclaré Bishop. “Cette collaboration spécifique nous a montré la portée de notre marque et un modèle que nous voulons continuer à exécuter à mesure que nous avançons.”