Le club de football européen PSV Eindhoven est le premier à recevoir tous les parrainages en Bitcoin

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le club de football néerlandais PSV Eindhoven sera le premier en Europe à voir l’intégralité de son parrainage payé en Bitcoin, a-t-il rapporté.

***

Grâce à un nouveau partenariat avec la société de Vogel’s Anycoin Direct, le club de football professionnel néerlandais Philips Sport Vereniging (PSV) deviendra le premier club en Europe à recevoir son parrainage intégral en Bitcoin. Selon un communiqué de presse du club, également diffusé par d’autres médias : “Avec un regard tourné vers l’avenir, le PSV a décidé d’utiliser le service Anycoin Direct d’une manière unique. Le montant total du parrainage sera payé en bitcoins.”

Anycoin Direct est un courtier européen en crypto-monnaie et sera le partenaire officiel de l’équipe pour les deux prochaines saisons. L’objectif de l’accord est “d’accroître la connaissance des crypto-monnaies et d’Anycoin Direct en Europe”. Selon un rapport local d’Eindhovens Dagblad, le règlement s’élève à environ 480 000 USD par an.

Avant le TVN

L’association marque la deuxième fois que le club travaille sur un projet de crypto. Au début de 2021, la franchise a frappé et vendu une collection de jetons non fongibles (NFT) pour commémorer leur victoire en finale de la Coupe d’Europe contre Benfica en 1988. Par coïncidence, les équipes rejouent aujourd’hui dans le tour de jeu. -off of the Champions Ligue.

Frans Janssen, directeur commercial du PSV, a ajouté qu'”en tant que club au cœur de la région de Brainport, nous innovons toujours, la crypto-monnaie s’intègre bien dans cette image”.

Clubs de football et crypto

Beincrypto rappelle que bien que le PSV soit devenu le premier club de football européen à recevoir son argent de sponsoring en Bitcoin, il est loin d’être le premier à plonger dans le monde des crypto-monnaies. L’un des moyens les plus populaires pour les équipes et les joueurs d’entrer dans l’espace de la monnaie numérique est via des tokens non fongibles et des fan tokens.

À cet égard, des plateformes telles que Socios.Com et Sorare ont créé une nouvelle industrie basée sur les cartes de visite numériques sur la Blockchain.

Par exemple, la semaine dernière, nous avons annoncé que, dans le cadre d’un bonus pour la signature d’un contrat de deux ans avec le club de football français Paris Saint-Germain, le célèbre footballeur Lionel Messi recevra une « grande quantité » de crypto-monnaies : les jetons de fans. Club PSG. L’équipe a dit que Les jetons du PSG font partie du “paquet de bienvenue” de Messi, ou les frais d’inscription, et ont été fournis par Socios.com.

Pour sa part, Sorare a déclaré en mai que deux équipes importantes d’Argentine et du Brésil ont rejoint sa plate-forme où elles commercialisent leurs propres jetons non fongibles, NFT.

Sources : Communiqué de presse et Beincrypto

Traduction et version de QuotidienBitcoin

Image de Unsplash