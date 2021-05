Le club de golf de Los Naranjos accueillera une magnifique clôture de la “ Race to Costa del Sol ”

19/05/2021

Los Naranjos Golf Club, l’un des clubs les plus pedigree de Marbella, ouvrira ses portes du 25 au 28 novembre à l’Open d’Andalousie Costa del Sol en Espagne, test décisif et point culminant parfait pour la Race to Costa del Sol, l’ordre de mérite du Ladies European Tour.

Son parcours soigné servira à identifier le vainqueur de ce prestigieux tournoi et le premier classé au classement du circuit., une double couronne que la Danoise Emily Kristine Pedersen a remportée l’année dernière après avoir combattu un duel passionné avec les Espagnoles Nuria Iturrioz et Ana Peláez.

L’Open d’Espagne d’Andalousie Costa del Sol, à nouveau parrainé par le Ministère du tourisme, de la régénération, de la justice et de l’administration locale de la Junta de Andalucía, du tourisme et de la planification Costa del Sol et Acosol – Association des municipalités de la Costa del Sol occidentale, Il se tiendra dans un autre des joyaux de la Costa del Sol signé par Robert Trent Jones Sr., un designer stellaire qui a su allier beauté, fonctionnalité et qualité dans un parcours qui profite des ondulations du terrain et occupe le lit d’une rivière qui a traversé l’orangeraie qui donne son nom au domaine.

Un tour de première classe

Le club de golf de Los Naranjos est un autre exemple du niveau spectaculaire offert par les parcours andalous et de la Costa del SolLe résultat de la Race to Costa del Sol, le classement du Ladies European Tour qui pour la deuxième année adopte ce nom, sera élucidé dans ses greens et fairways bien entretenus. Cerise sur le gâteau, les 600 000 € qui seront distribués dans le tournoi et les 250 000 € pour les trois meilleurs classés au classement annuel.

«Accueillir l’Andalousie Costa del Sol Open de España 2021 n’est pas seulement une grande fierté, mais le reflet de l’engagement fort du Los Naranjos Golf Club en faveur du golf féminin, sa croissance et sa couverture médiatique “, explique Julián Romaguera, directeur général d’un club qui a déjà accueilli un autre événement LET en 1988, le Marbella Ladies Open remportée par la sud-africaine Laurette Maritz.

“Nous devons nous rappeler que cet événement est la grande finale de la Race to Costa del Sol du Ladies European Tour et de l’importance qu’il a et doit avoir dans l’industrie internationale du golf & rdquor;,.

Un créateur de luxe

Le club de golf Los Naranjos a été conçu par Robert Trent Jones Sr.en 1977 et est situé au cœur de Nueva Andalucía, Marbella (Málaga), à quelques minutes de Puerto Banus.

Le parcours a un parcours orographique différencié entre le premier et le deuxième tour et il est essentiel que les joueurs soient éloignés du départ s’ils veulent signer de bons résultats., surtout par paires 3.

La distribution des trous offre de la diversité à l’amateur, puisque à partir de certains points stratégiques plusieurs trous sont maîtrisés et il est possible de profiter de beaucoup de golf. De plus, ces dernières années, le club a subi de grandes améliorations, principalement dans ses différents départs. et dans les finitions de sa conception afin de pouvoir s’adapter à la demande et aux besoins de ses partenaires.