Le club de l’UCL donne un coup de pouce à Newcastle, après un contrat de table PIF pour cibler qui « rayonne de calme »

La Juventus hésite à accorder à Massimiliano Allegri son souhait d’un transfert en janvier pour Axel Witsel, au milieu d’un intérêt rival pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund de Newcastle United.

C’est selon Calciomercato, qui affirme que la hiérarchie Bianconeri ne partage pas le désir de son manager de signer l’international belge. Même si le BVB n’est pas contre le départ de Witsel du Westfalenstadion dès janvier, son contrat expirant l’été prochain.

Allegri pense que Witsel est l’homme qu’il faut pour organiser la salle des machines de la Juventus après un début de mandat difficile. Son deuxième mandat à la tête de l’Allianz Stadium n’a pas réussi à retrouver la gloire de son premier sort chargé de titres, la Vieille Dame étant déjà loin derrière dans la course au titre de Serie A.

Allegri a souvent fait tourner sa sélection de milieu de terrain à la recherche d’une solution aux problèmes de la Juventus. Pourtant, l’Italien a jusqu’à présent eu du mal à trouver une solution adaptée à ceux déjà présents à Turin.

Eddie Howe à Newcastle est embarrassant

Witsel, cependant, a le leadership, les idées et la personnalité qu’Allegri sent qui manque aux Bianconeri. Mais son club supplie de différer. La Juventus hésite à donner son feu vert à l’international à 120 capitalisations qui aura 33 ans en janvier, et n’aurait donc pratiquement aucune valeur de revente.

Le Borussia Dortmund laisserait Witsel quitter la Rhénanie du Nord-Westphalie lors d’un transfert en janvier pour presque rien, Newcastle étant également enthousiaste. TuttoJuve a récemment noté que le Toon avait fait à Witsel une offre dépassant ce que son équipe de Bundesliga paie et ce que la Juventus peut offrir.

La Juventus donne un coup de pouce à Newcastle dans la course aux transferts de Witsel

Newcastle a proposé à Witsel un contrat d’une valeur d’environ 10 millions d’euros par an (164 000 £ par an), contre son salaire actuel de 7 millions d’euros par an (115 000 £ par an) avec le Borussia Dortmund.

Si Witsel ne souhaitait pas passer à St James’ Park après cela, la réticence de la Juventus à envisager un accord rival pourrait désormais obliger le pilier du BVB à envisager la vie dans le nord-est de l’Angleterre.

Cependant, il n’aurait pas de football en Ligue des champions après Noël dans le noir et blanc du Toon. Alors qu’il s’éloignerait également de la Ligue Europa avec Dortmund.

Newcastle espère que leur meilleure offre financière aidera à combler toutes les fissures dans l’esprit de Witsel pour sceller un transfert. Eddie Howe verrait sans aucun doute les mêmes qualités dans le milieu de terrain qu’Allegri, qui sont depuis longtemps des domaines pour lesquels le natif de Liège s’est distingué.

« Axel a beaucoup d’expérience internationale en tant que numéro six et numéro huit », a déclaré un jour le capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus, via Bundesliga.com. « Il rayonne de calme et de confiance en soi, même dans les situations critiques. Axel a montré ce qu’il pouvait faire à la Coupe du monde.