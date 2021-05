Le Club Esports s’associe à Streamcoi pour développer son activité de streaming en direct

Ce partenariat permettra à l’Esports Club automatiser la gestion de l’image de marque streamer et le streaming plus efficacement monétiser en direct pour leurs partenaires.

Le club Esports s’est associé à la plate-forme de gestion de streamers Streamcoi pour révolutionner la façon dont les marques exploitent le streaming, les créateurs de contenu et les sports électroniques. Le partenariat permettra à The Esports Club d’automatiser la gestion de la marque des streamers et de monétiser plus efficacement la diffusion en direct pour leurs partenaires.

Selon Ishaan Arya, co-fondateur, le Esports Club, conseil et services marketing est une importante leur verticale. «Nous nous spécialisons dans la création de partenariats à long terme qui sont dans l’intérêt à la fois de nos marques partenaires et bien sûr des créateurs de contenu. Nous travaillons uniquement avec une liste de streamers triés sur le volet pour nous assurer que nous pouvons apporter le plus de valeur à nos partenaires et nous cherchons toujours à créer de nouvelles campagnes passionnantes. Le partenariat avec Streamcoi nous permet de continuer à innover et à générer une valeur inégalée pour nos partenaires tout au long de 2021 », a-t-il ajouté.

Il s’agit d’un partenariat unique en son genre en Inde qui aidera The Esports Club à monétiser et à développer ses partenariats de diffusion en direct grâce à la technologie révolutionnaire de Streamcoi. Ce partenariat s’accompagne de multiples services à valeur ajoutée grâce auxquels le public pourra voir les messages de marque et de produit de manière unique sur les diffusions quotidiennes en direct, assurant ainsi la visibilité et le CTR des campagnes partenaires.

«La promotion des marques dans les sports électroniques et les jeux devient l’un des moyens les plus efficaces d’atteindre le jeune public du monde entier. Les meilleurs managers, comme les membres de The Esports Club, proposent des campagnes à des dizaines d’influenceurs en même temps. Cependant, cela ne serait guère mis en œuvre sans l’automatisation de la gestion du contenu, des données et des streamers », a déclaré Jakub Janaszek, chef de marque chez Streamcoi.

Le réseau du club Esports comprend près de 20 streamers – à la fois des joueurs professionnels qui diffusent pendant les pauses des matchs officiels et des créateurs de contenu axés sur la diffusion en direct. Le club Esports aide à connecter les marques aux bons streamers et créateurs de contenu pour aider à amplifier la visibilité de leur marque.

