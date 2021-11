Le club invité à conclure la signature potentiellement controversée de la star de Tottenham

Un club de Ligue des champions a été chargé d’achever la signature astucieuse d’une star de Tottenham, ce qui aurait des conséquences controversées.

Tottenham semble prêt pour une refonte majeure en janvier alors que le manager Antonio Conte et le réalisateur Fabio Paratici se mettent au travail. Ils pourraient avoir besoin d’une multitude de captures et de départs si Conte veut les ramener dans les quatre premiers.

L’équipe du nord de Londres est fermement dans la course pour Dusan Vlahovic de la Fiorentina. Cependant, le buteur est également sur la liste de souhaits de plusieurs autres clubs européens. Man City et la Juventus en sont les exemples les plus notables.

Des rapports récents suggèrent que la Fiorentina est prête à accepter moins que sa valorisation initiale pour Vlahovic. Une offre de seulement 34 millions de livres sterling pourrait suffire à l’amener en Angleterre.

Les Spurs recherchent également le remplaçant d’Hugo Lloris dans les buts. Le skipper pourrait partir gratuitement à l’expiration de son contrat en juin.

Jordan Pickford et Sam Johnstone sont tous deux à l’étude, bien que l’expert Paddy Kenny estime qu’ils devraient installez-vous sur le Jan Oblak de classe mondiale.

Un coéquipier qui pourrait suivre Lloris hors de Tottenham est l’ailier Steven Bergwijn. L’international néerlandais a coûté 27 millions de livres sterling lorsqu’il a rejoint le PSV, mais n’a jamais été à la hauteur de son potentiel.

Son record sous le maillot des Spurs n’est que de quatre buts en 60 apparitions.

Le journaliste néerlandais Malentjin Driessen estime que l’Ajax devrait changer pour le joueur de 24 ans l’année prochaine.

Cependant, la signature serait controversée. C’est à cause de la rivalité entre l’ancien club de Bergwijn, le PSV et l’équipe d’Amsterdam.

Après la victoire étroite 1-0 de l’Ajax sur le Sparta, Driessen a déclaré (via Sport Witness): « L’Ajax peut vraiment utiliser Steven Bergwijn, il est devenu clair [against] Sparte.

Évaluer comment Ralf Rangnick s’en sortira en tant que manager par intérim de Manchester United

« Les endroits où Bergwijn allait s’épanouir étaient moyennement à mal occupés : attaquant, dix et ailier droit.

« Un avantage est qu’en tant que [sub] ça le fait valoir moins. L’ego d’un manager comme Conte est bien trop grand pour prendre en compte la valeur marchande d’un joueur.

« C’est pourquoi il est une option économique pour [Marc] Overmars signera d’abord Bergwijn en prêt, puis l’achètera. Pour relativement presque rien.

Conte admet que le voyage à Tottenham sera « cahoteux »

Pendant ce temps, Conte a récemment été interrogé sur la tâche à laquelle il est confronté. Il devra tirer le meilleur de ses joueurs s’ils veulent se rapprocher de Chelsea, Liverpool et Man City.

« Je n’ai jamais pris d’équipes qui avaient gagné l’année précédente, mais toujours des chemins de reconstruction. La Juventus est arrivée de la huitième place, Chelsea de la dixième, l’Inter de la quatrième.

«Je sais qu’il faudra un peu de patience cette fois. À Milan, j’ai quitté un travail fini. Ici, je dois recommencer et entrer dans la saison en cours, ce qui n’est jamais facile.

« Nous partons de abc, mais en route nous prévoyons d’accélérer avec les lettres de l’alphabet. Le chemin est cahoteux mais ça ne me fait pas peur, ça m’excite.

LIRE LA SUITE: Modric veut un club après l’échec de la stratégie du Real Madrid qui a déclenché les discussions sur le retour de Prem