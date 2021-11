Le club italien devrait signer Leicester et l’as belge pour un prix réduit

Un club de Serie A a la possibilité de signer une star de Leicester et de la Belgique pour un prix réduit dans un proche avenir, selon les rapports.

Les Foxes occupent le 12e rang du classement de la Premier League après 11 tours de matchs. Ils ont remporté une impressionnante victoire 4-2 sur Man Utd le mois dernier, mais ont également perdu des points contre Crystal Palace et Burnley.

Les hommes de Brendan Rodgers n’ont pas non plus réussi à gagner à chacun de leurs trois derniers matchs, toutes compétitions confondues. La défaite en championnat contre Arsenal a été suivie de matchs nuls contre le Spartak Moscou et Leeds United.

Leicester visera à renverser la vapeur après la trêve internationale. Ils accueillent Chelsea au King Power le samedi 20 novembre avant d’affronter le Legia Varsovie en Ligue Europa cinq jours plus tard.

Un homme de Leicester qui a quitté les East Midlands cet été à la recherche de temps de jeu est Dennis Praet. Il a rejoint l’équipe italienne Torino pour un prêt d’une saison.

L’international belge a fait ses débuts en battant Salernitana 4-0 en septembre. Il a jusqu’à présent disputé six matches de Serie A et figure sur la feuille de match lors de la victoire 3-0 du mois dernier contre la Sampdoria.

Le Leicester Mercury, citant des articles de la presse italienne, donne un aperçu du transfert de Praet. Ils écrivent que Turin peut rendre le prêt du milieu de terrain central permanent pour seulement 11 millions d’euros (9,4 millions de livres sterling) à tout moment cette saison.

Le ballon est fermement entre leurs mains. Ils attendent juste de voir quelle sera l’influence de Praet au cours des prochains mois avant de finaliser un accord.

Le joueur de 27 ans, qui a coûté 17,3 millions de livres sterling à Leicester il y a deux ans, a récemment évoqué son exil de la première équipe des Foxes. Il a fait 36 ​​apparitions dans toutes les compétitions en 2019-2020 mais a vu ses opportunités limitées la campagne suivante.

« Je n’étais plus heureux à Leicester », a-t-il déclaré. « D’accord, j’ai été absent pendant longtemps avec une blessure aux ischio-jambiers, mais après cela, je n’ai plus eu d’occasions.

« Je pensais que mes concurrents n’excellaient pas et que je m’étais montré dans les premiers mois quand j’ai été autorisé à participer à 12 matchs d’affilée. Demandez simplement aux fans.

« Malheureusement, le coach ne le voyait plus en moi. Rodgers est un entraîneur qui parle beaucoup, mais je n’ai pas eu d’explication. Devant moi, bien sûr, il y avait James Maddison, la star de l’équipe. J’ai été traité un peu injustement.

« Je suis très fort mentalement. Une fois rentré chez moi, j’ai éteint. Le plus dur était en fait dans le vestiaire. J’étais l’un des habitués d’Anderlecht puis de la Sampdoria et maintenant j’étais à peine autorisé à participer.

Leicester rivalise avec Watford pour la sensation en Serie A

Pendant ce temps, Sport Witness affirme Leicester et Watford sont dans le cadre pour signer Andrea Cambiaso.

L’Italien de 21 ans joue à l’arrière gauche du club d’enfance de Gênes. Bien qu’il ne soit peut-être pas un nom que beaucoup connaissent, cela ne devrait pas durer longtemps.

Cambiaso n’a fait ses débuts en Serie A que cette saison, mais s’est rapidement imposé comme le premier choix. Leicester et Watford se sont déjà « renseignés » sur le joueur. Bien que prévisible, il y a beaucoup de prétendants en Italie.

L’AC Milan et la Fiorentina sont vérifiés, tandis que la Juventus est considérée comme une « possibilité chaude » de le signer.

