Le Clubhouse est-il déjà terminé ? L’application s’installe en baisse de 90 % depuis février

L’histoire du Clubhouse est-elle déjà terminée ? Alors que les installations d’applications plongent et que les intérêts diminuent, cela aurait pu être une mode de 4 milliards de dollars.

Vous vous souvenez quand Clubhouse était sur le point de conquérir Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Zoom et le podcasting d’un seul coup ? Il n’est pas difficile de se souvenir de l’époque où tout le monde parlait de Clubhouse, car c’était il y a quelques mois à peine.

Ces jours-ci, comme 60 à 90 jours plus tard, il semble que personne ne parle de Clubhouse. Au lieu de cela, nous couvrons principalement l’actualité des clones Clubhouse lancés par Facebook, Spotify et Twitter, au lieu de couvrir Clubhouse lui-même. À l’époque où Clubhouse dominait les discussions, les gros titres et les conversations de podcast, ces plateformes dépensaient des millions et consacraient des mois de temps de développement pour créer leurs copies audio uniquement – ​​et ne pas être laissées pour compte.

Mais qu’est-il arrivé à l’entreprise qu’ils poursuivaient ?

Le clubhouse est toujours là, au cas où vous vous poseriez la question. Mais au lieu de monter en flèche, l’air s’échappe rapidement de ce ballon. Les recherches de « l’application clubhouse » (et les requêtes associées) ont déjà stagné sur Google, selon les volumes suivis par le géant de la recherche (voir ci-dessus). En février, Clubhouse comptait 10 millions d’utilisateurs, contre 600 000 en décembre 2020.

Peut-être que le ralentissement le plus dramatique se produit sur les installations d’applications. L’application a également enregistré 9,2 millions de téléchargements en février, un nombre qui s’est depuis effondré à environ 900 000 téléchargements, selon Sensor Tower. Il s’agit d’une chute de plus de 90 % en quelques mois seulement, bien que Sensor Tower ait également noté que la rétention des utilisateurs existants reste forte.

Mais est-ce vrai ?

Plus tôt cette année, les salles du Clubhouse débordaient, en partie grâce aux camées de célébrités d’Elon Musk, Mark Zuckerberg, Meek Mill et Jared Leto, entre autres. Ces jours-ci, Clubhouse semble tout aussi mort. Un utilisateur de Reddit a décrit l’ambiance aplatie dans un article intitulé de manière appropriée « Est-ce que le battage médiatique du Clubhouse est terminé ? » :

« Je vois des salles avec moins de membres et plus beaucoup de salles. De plus, les gens sont à court de sujets à discuter. Chambres de durée plus courte. Les gens sont fatigués des sujets répétitifs ou des mêmes vieilles salles liées à des sujets. Principalement la religion, la politique, la race ou certains débats controversés. Les gens se bloquent et ne laissent pas les gens rejoindre les chambres les uns des autres. Les gens intimident les autres de manière contraire à l’éthique et injurient les autres. Il y a une énorme fatigue du Clubhouse.

C’était il y a deux mois, quand Clubhouse était censé être encore chaud. Peut-être que le grésillement a commencé à s’estomper plus tôt que prévu – bien que les investisseurs ne reçoivent apparemment pas cette note (ou l’ignorent complètement). Malgré les baisses massives d’utilisateurs, Clubhouse bénéficie actuellement d’une valorisation boursière de 4 milliards de dollars, un chiffre en constante augmentation.

Pendant ce temps, Clubhouse s’est efforcé de maintenir l’énergie, plus récemment en lançant une fonctionnalité DM privée. Plus important encore, Clubhouse a finalement été lancé sur Android, ce qui pourrait potentiellement provoquer un rebond. D’autres pays se joignent également à eux, même si les téléchargements aux États-Unis restent en forte baisse.

Et bien sûr, le monde entier a radicalement changé depuis février.

Les gens sont vaccinés, les restaurants sont ouverts, les masques ont disparu et la vie normale reprend. En fait, la tendance à la hausse des gens qui sortent semble être l’inverse direct de la tendance à la baisse des téléchargements d’applications de Clubhouse. Et cela pourrait être la fin de cette histoire.