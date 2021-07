Le Clubhouse est maintenant ouvert à tous, car les invitations le sont l’année dernière

Après une précédente version bêta privée dévoilée la semaine dernière, Clubhouse a annoncé aujourd’hui qu’il ferait ses débuts sur Android après une annonce antérieure cette année. L’application avait décollé à l’apogée de la pandémie et avait engendré de nombreux imitateurs mais avait négligé le marché Android pendant un certain temps. Il y a quelques mises en garde. Il s’agit toujours d’une version bêta, c’est toujours sur invitation uniquement, et vous devrez être aux États-Unis pour l’utiliser (bien qu’une extension à d’autres marchés anglophones ait été promise.)

Écrivant sur le blog Clubhouse, l’équipe a déclaré:

Notre plan au cours des prochaines semaines est de recueillir les commentaires de la communauté, de résoudre tous les problèmes que nous voyons et de travailler à l’ajout de quelques fonctionnalités finales telles que les paiements et la création de clubs avant de les déployer plus largement. […]Dans le cadre de l’effort pour garder la croissance mesurée, nous continuerons le système de liste d’attente et d’invitation, en veillant à ce que chaque nouveau membre de la communauté puisse amener quelques amis proches.

Il y a encore quelques fonctionnalités manquantes dans cette version initiale. Clubhouse les met en évidence dans une FAQ distincte :

Sujet suivant Localisation et traductions dans l’application Création de club ou gestion de club Liaison avec un compte Twitter ou un compte Instagram Mettre à jour le nom ou mettre à jour le nom d’utilisateur Paiements dans la barre latérale de l’application (actuellement uniquement aux États-Unis pour iOS) Vous pouvez signaler quelqu’un à partir de son profil, mais en le signalant via le récent le choix des haut-parleurs arrivera bientôt

Vous pourrez également utiliser Clubhouse uniquement sur Android 8.0 et versions ultérieures, bien que cela ne devrait pas être un problème pour les meilleurs téléphones Android.

Clubhouse semblait traîner les pieds sur l’application Android, permettant aux concurrents de se lancer. Les espaces de Twitter, par exemple, sont déjà disponibles et plus largement accessibles à plus d’utilisateurs que Clubhouse. Cette version pourrait-elle empêcher les utilisateurs de partir ? C’est difficile à dire à ce stade. Il convient de noter que la relance de Snapchat de son application Android a entraîné une croissance de la base d’utilisateurs même lorsque les concurrents avaient copié sa raison d’être, donc Clubhouse pourrait être en mesure de regagner le terrain perdu s’il développe son application assez rapidement.

Vous pouvez télécharger Clubhouse depuis le Google Play Store ici si vous êtes aux États-Unis. Clubhouse dit que l’application fera ses débuts au Royaume-Uni et dans d’autres pays anglophones dans « les prochains jours », et vous pouvez déjà vous préinscrire si vous êtes au Royaume-Uni.

Clubhouse a confirmé par e-mail à Android Central que l’application serait disponible au Canada, au Royaume-Uni et dans d’autres pays anglophones à partir de midi, heure de l’Est, via le Google Play Store.

Clubhouse a annoncé aujourd’hui un déploiement élargi, mettant en évidence des pays comme le Japon, le Brésil, l’Inde, le Nigeria et la Russie. Il vise à frapper le reste du monde d’ici vendredi après-midi.

Le déploiement d’Android continue ! 🇯🇵🇧🇷 🇷🇺 Le Japon, le Brésil et la Russie arrivent mardi

Nigeria et Inde le vendredi AM

🌐 Reste du monde toute la semaine, et disponible dans le monde entier le vendredi après-midi – Clubhouse (@Clubhouse) 16 mai 2021

Clubhouse continue de connaître une forte activité, la société confirmant à Android Central qu’elle voit 300 000 nouvelles chambres par jour avec entre 5 000 et 15 000 chambres actives à toute minute et un temps moyen de visite utilisateur d’une heure.

Clubhouse est désormais disponible sur Android dans le monde entier, a annoncé la société aujourd’hui.

Cher tout le monde, partout : @Android est officiellement disponible dans le monde entier ! ❤️👋 – Clubhouse (@Clubhouse) 21 mai 2021

Vous pouvez télécharger l’application depuis le Google Play Store tant que vous utilisez Android 8.0 (Oreo) et supérieur.

Clubhouse a annoncé mercredi dans un article de blog que l’application n’est plus accessible uniquement sur invitation, ce qui signifie que tout le monde pourra créer ou rejoindre des discussions de groupe audio qui sont devenues si populaires parmi de nombreuses plateformes.

Le système d’invitation a été une partie importante de notre histoire. En ajoutant des personnes par vagues… nous avons pu développer le Clubhouse de manière mesurée.

Le message met en évidence la croissance de l’équipe (de moins de 10 employés à près de 60) et la croissance de la plate-forme, qui a ajouté 10 millions d’utilisateurs depuis son lancement sur Android en mai. La société a également récemment lancé son propre système Backchannels DM la semaine dernière, qui a apparemment vu 90 millions de messages envoyés depuis le déploiement de la fonctionnalité.

Bien sûr, avec de nombreuses autres plates-formes adoptant des chats uniquement audio, l’équipe Clubhouse reconnaît les défis de la concurrence avec des réseaux plus importants. Cela dit, la société vise à publier de nouvelles mises à jour toutes les une ou deux semaines, ce qui peut aider à apporter de nouvelles fonctionnalités plus rapidement pour maintenir l’engagement de ses utilisateurs.

La dernière version est lancée aujourd’hui pour les appareils mobiles.