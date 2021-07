Le clubhouse n’est plus accessible uniquement sur invitation, désormais ouvert à tous les utilisateurs

in

Clubhouse accueille tous les utilisateurs

Le Clubhouse n’est plus accessible uniquement sur invitation. Les co-fondateurs Paul Davison et Rohan Seth ont confirmé la même chose mercredi en disant que 10 millions de personnes qui sont actuellement sur une liste d’attente pour rejoindre Clubhouse seront ajoutées progressivement à l’application. De plus, les utilisateurs qui souhaitent rejoindre l’application aujourd’hui peuvent le faire immédiatement. L’application se rebaptise également avec une nouvelle icône : Justin « Meezy » Williams, manager du rappeur 21 Savage.

Un article de blog sur les changements a déclaré que le système d’invitation fait désormais partie de l’historique de l’application et qu’en ajoutant des personnes de manière mesurée, ils ont pu empêcher les choses de se casser au fur et à mesure de leur évolution.

Clubhouse n’a lancé que la semaine dernière sa fonction DM, Backchannel qui, selon l’équipe, a maintenant vu 10 millions de messages envoyés le premier jour du lancement du produit. En une semaine, 90 millions de DM ont été envoyés. Pour l’instant, les utilisateurs peuvent discuter en tête-à-tête, en groupe et envoyer des liens. Il y aura également une boîte de réception secondaire facultative où les demandes de messages seront diffusées.

Pendant ce temps, d’autres produits audio sociaux, comme Twitter Spaces, tentent également de gagner du terrain sur le segment des applications audio en s’ouvrant à tous. Le clubhouse permettant l’entrée gratuite à tous les utilisateurs est un pas vers Twitter dans le même espace. L’application est désormais disponible sur iOS et Android.

Les fabricants d’applications ont déclaré la semaine dernière que Clubhouse a été téléchargé plus de 8 millions de fois sur des appareils Android avec plus de 500 000 chambres créées quotidiennement.

