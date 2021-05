Le CNPCR demande aux États et aux UT de télécharger les données des enfants rendus orphelins par Covid-19 sur le portail Bal Swaraj ⋆ .

Image représentative

New Delhi [India], 29 mai (ANI) : La Commission nationale pour la protection des droits de l’enfant (NCPCR) a ordonné aux États et territoires de l’Union de soumettre les données de tous les enfants devenus orphelins ou ayant perdu l’un de leurs parents à cause du Covid-19.

Le NCPR a écrit aux principaux secrétaires des États et territoires de l’Union pour télécharger les informations sur le portail Bal Swaraj.

Le portail, créé pour surveiller et suivre numériquement les enfants ayant besoin de soins et de protection, a été étendu pour être utilisé au milieu de la pandémie sous le lien COVID-Care.

« Les enfants qui ont perdu les deux ou l’un des parents ou qui se trouvent sans soutien familial et ont besoin de soins et de protection en vertu de l’article 2(14) de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs (soins et protection des enfants) et, par conséquent, il est nécessaire que les droits de ces enfants soient respectés et protégés », a déclaré la Commission.

Il a ajouté que les enfants doivent être présentés au Comité de protection de l’enfance en vertu de l’article 31 de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs et que la procédure prévue par la loi doit être suivie pour eux.

La Commission a également énuméré la fourniture d’un document sur la procédure et les fonctions de chaque autorité / responsable de la protection de l’enfance conformément à la loi de 2015 sur la justice pour mineurs et a fait des recommandations aux gouvernements des États et aux autres autorités compétentes.

“La Commission a préparé ce document après avoir tenu des consultations avec les SCPCR (Commissions d’État)”, a-t-il déclaré.

La deuxième vague de la crise du Covid-19 au cours des derniers mois a durement frappé le pays, laissant de nombreux enfants sans parents ni tuteurs.

Plus tôt cette semaine, des sources gouvernementales avaient informé qu’au moins 577 enfants à travers le pays étaient devenus orphelins après la mort de leurs parents de Covid-19.

Le Fonds non institutionnel pour la garde d’enfants avait débloqué Rs 10 lakh dans chaque district pour la prise en charge de ces enfants.

Le 21 mai, le ministère de l’Intérieur avait écrit une lettre à tous les États et territoires de l’Union (UT) leur demandant de prendre des mesures pour la protection des « sections vulnérables », en particulier les enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID-19.

Plusieurs gouvernements d’État, dont Delhi, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh et Punjab, ont étendu leur soutien à ces enfants. Les mesures prises par les gouvernements comprennent l’éducation gratuite et des allocations mensuelles. (ANI)