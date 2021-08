Le co-animateur de podcast de Jenelle Evans a éclaté à Vegas et a essayé de frapper un policier dans les testicules

in

Jenelle EvansLa co-animatrice de podcast a été expulsée de The Cosmo … mais elle n’est pas partie sans se battre … les flics disent qu’elle a essayé de donner un coup de pied à la sécurité et à un flic dans les noix lors de son arrestation.

Celui-ci est un doozy, alors attachez-vous. Selon un rapport de police, obtenu par TMZ, Gabrielle Egan – qui anime le podcast “Girl S***” avec Jenelle – a été arrêté le 24 juillet à Vegas pour un voyage qui était censé célébrer son anniversaire de mariage de 3 ans.

Au lieu de cela, les flics disent qu’elle est devenue indisciplinée alors qu’elle était au club de billard Marquee … criant après les clients. On ne sait pas pourquoi elle criait, mais les flics disent que la sécurité lui a demandé de partir. Elle aurait dit à la sécurité de « foutre le camp » avant de demander : « Pourquoi dois-je te laisser putain de salope ?

Quand elle a refusé de se séparer, les flics disent que la sécurité l’a détenue pour intrusion, et les flics disent que c’est à ce moment-là qu’Egan a essayé de donner un coup de pied au gardien de sécurité dans les testicules. L’agent de sécurité a réussi à dévier le coup de pied avec sa jambe.

Mais, comprenez ça… les flics disent qu’en changeant les menottes du gardien de sécurité, Egan a également essayé de lui donner un coup de pied dans les testicules. Elle l’a raté, encore une fois… au lieu de le frapper au genou.

Cela ne s’est pas arrêté là. La police a déclaré qu’elle avait tenté à plusieurs reprises de briser son emprise sur les flics et de s’enfuir. Et, quand un flic a tenté de la fouiller… Egan aurait donné un coup de tête au flic dans le nez avec l’arrière de sa tête.

Les flics disent qu’une lutte s’est ensuivie et qu’Egan est devenu mou… forçant les flics à la porter dans la voiture.

Egan aurait également menacé la police … en disant des choses comme « regardez ce qui se passerait » s’ils n’étaient pas en uniforme. Elle a également menacé de poignarder l’un des policiers lors de son voyage en prison.

Elle a été condamnée et inculpée de 2 chefs d’accusation de coups et blessures par prisonnier sur un premier intervenant et d’ingérence dans un officier public par menace.