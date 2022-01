Le co-animateur de View Whoopi Goldberg a raté un épisode récent du talk-show de jour, après avoir été testé positif pour Covid-19. Lundi, la panéliste Joy Behar a annoncé la nouvelle au public, révélant que Goldberg souffrait de symptômes bénins. Elle a également confirmé que Goldberg avait été vacciné et avait reçu un rappel. De plus, Behar et les autres hôtes restants – Sunny Hostin, Sara Haines et l’hôte invité Ana Navarro – se sont présentés depuis leurs domiciles respectifs, en raison d’une augmentation des cas de Covid dans tout le pays.

« Ils disent qu’il n’y a pas d’endroit comme à la maison pour les vacances et c’est exactement où nous en sommes cette année », a déclaré Behar en haut de l’émission. « Bonne année de tous nos salons. Comme vous pouvez le voir, nous sommes de retour dans des boîtes et faisons le spectacle à distance – espérons-le pour juste une semaine, je prie pour que ce ne soit qu’une semaine mais on ne sait jamais parce que cette chose omicron est partout. » Le co-animateur a poursuivi: « Pourquoi suis-je ici au lieu de Whoopi? Eh bien, Whoopi, malheureusement, a été testé positif pendant la pause mais elle sera probablement de retour la semaine prochaine. Depuis qu’elle a été vaxxée et boostée, ses symptômes ont été très, très, doux. Mais nous sommes très prudents ici à The View. «

.@JoyVBehar partage sur #TheView que @WhoopiGoldberg a été testé positif pour COVID-19 pendant les vacances et se remet à la maison : « Depuis qu’elle est vaxxée et boostée, ses symptômes ont été très, très légers. » Guéris-toi bientôt, Whoopi ! ️ pic.twitter.com/Oo1Qakfbcn – La vue (@TheView) 3 janvier 2022

Hostin est finalement intervenu, révélant qu’elle et sa mère avaient toutes deux été testées positives pour Covid-19 pendant les vacances. « J’ai fait FaceTimed avec ma famille pour Noël et le Nouvel An et c’était extrêmement difficile », a-t-elle déclaré. « Ma mère a également été testée positive pour COVID. Nous sommes tous négatifs maintenant et Dieu merci, Manny et les enfants et mon père étaient négatifs et restent négatifs. » Hostin a poursuivi: « Je suis tellement reconnaissant d’avoir été vacciné et boosté parce que je n’avais que des symptômes de rhume, mais je ne me sentais pas bien honnêtement et cela montre simplement que le vaccin et les rappels fonctionnent et cela garantit que vous n’êtes pas hospitalisé pour quelque chose comme ça et cela garantit que vous ne mourez pas de quelque chose comme ça. »

Hostin a ensuite ajouté: « C’était une saison des vacances assez difficile pour la famille Hostin. Mon mari était au cimetière le jour de Noël et je n’ai pas pu l’accompagner. Et il était très, très inquiet pour moi et vérifiait mon oxygénation niveaux constamment. Nous sommes de l’autre côté maintenant, mais ce fut une période très difficile, difficile pour nous. »