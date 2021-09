Une situation sauvage a eu lieu lors de l’épisode de vendredi de The View, alors que deux co-animateurs, Sunny Hostin et Ana Navarro, ont été contraints de quitter le plateau en direct après avoir été testés positifs pour COVID-19. Le moment est venu peu de temps avant que les co-animateurs ne soient prêts à interviewer la vice-présidente Kamala Harris pour ce qui aurait été sa première interview en studio depuis son assermentation. Suite à cette situation intense, Navarro a parlé de la question lors de son apparition sur Anderson Cooper 360 , par PERSONNE.

Navarro a regardé un extrait de la scène lors de son apparition dans la série CNN, racontant à l’animateur Anderson Cooper que cela ressemblait à quelque chose de “Curb Your Enthusiasm”. Elle a expliqué qu’ils se préparaient à interviewer la vice-présidente depuis un certain temps déjà et qu’ils étaient “très fiers” de l’avoir dans l’émission. Donc, c’était vraiment décevant pour elle de devoir quitter le plateau au milieu de l’agitation en direct.

“Maintenant, à cause de COVID, la table de The View a la taille d’un porte-avions”, a poursuivi Navarro. “Joie [Behar] est clair de l’autre côté. Je ne pense pas qu’elle voit l’agitation de ce que le producteur exécutif, Brian Teta nous dit à Sunny et moi, que cela se produit. Et bien sûr, c’est un moment très gênant. C’est déroutant. Vous avez une centaine de choses qui vous passent par la tête.” Navarro a expliqué qu’elle et Hostin ont été informés via leurs écouteurs de leurs résultats de test positifs et qu’ils ne savaient pas comment procéder. Elle a ajouté: “Nous allons” Qu’est-ce que vous avez dis le? Vous ai-je bien entendu ?’ Et c’est au milieu de la télévision en direct. Et, comme vous le savez, Anderson, le spectacle doit continuer.”

En ce qui concerne l’interview avec Harris, les co-animateurs Joy Behar et Sara Haines ont dirigé la pièce depuis le studio tandis que le vice-président était assis à un endroit séparé et a parlé par vidéo. Navarro a souligné que ni elle ni Hostin n’avaient eu de contact avec Harris avant l’interview. De plus, elle a partagé quelques informations sur ce résultat positif du test COVID-19. Navarro a dit à Cooper que son résultat positif était probablement un faux négatif. Après cette situation, elle a effectué un autre test antigénique rapide et un test PCR, qui ont tous deux produit des résultats négatifs. Selon PEOPLE, un producteur de l’émission a également déclaré au public que Navarro et Hostin avaient à nouveau été testés et que les résultats étaient revenus négatifs.