La roue du temps a été créée ce week-end sur Amazon Prime Video, et le co-auteur Brandon Sanderson a partagé ses réflexions avec les fans sur Reddit. Sanderson a terminé d’écrire les romans sur la base des notes laissées par l’auteur original Robert Jordan après le décès de Jordan en 2007. Il a activement discuté de la série télévisée avec les fans, y compris de certains des changements qu’elle a apportés à la source.

La roue du temps se compose de 15 romans – 12 écrits par Jordan seul et les trois derniers de la série principale co-écrit par Sanderson. La veuve de Jordan, Harriet McDougal, a choisi Sanderson pour terminer la série sur la base des notes et des brouillons de son mari, et McDougal et Sanderson ont tous deux servi de producteurs-conseils sur l’adaptation télévisée. L’émission télévisée apporte quelques changements assez importants par rapport aux livres uniquement dans les trois épisodes qui ont été créés jusqu’à présent. Sanderson a partagé ses réflexions sur ces changements, mais évidemment, il y a des spoilers à venir.

Sanderson a écrit que sa « part » dans le processus d’écriture télévisée « équivalait à lire les scripts et à offrir des commentaires directement à Rafe [Judkins], le showrunner… La plus grande chose sur laquelle lui et moi étions en désaccord était la femme de Perrin. Je me rends compte qu’il y a ici une bonne opportunité pour Perrin d’être montré avec des problèmes de rage et d’avoir peur de la bête potentielle à l’intérieur de lui. J’aimais cette idée, mais je n’aimais pas le fait d’être une femme pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela ressemble beaucoup au trope de la femme jetable (AKA Woman in the Fridge). »

Sanderson fait référence au personnage de Laila (Helen Westerman), ajouté à l’émission télévisée dans l’épisode pilote en tant que femme de Perrin qu’il tue accidentellement avec une hache en combattant des trollocs. Sanderson a poursuivi: « Je pense que le traumatisme d’avoir tué votre femme est si énorme, l’histoire que cela raconte ne peut pas le traiter de manière réaliste d’une manière responsable. Perrin tuer sa femme puis partir à l’aventure me dérange vraiment. , même quand même. J’ai confiance que les scénaristes ne le traiteront pas à la légère, mais quand même. «

Sanderson a écrit que son argumentaire alternatif était que Perrin tue accidentellement Maître Luhhan, le forgeron qui a recueilli Perrin et l’a traité comme un fils. Il pensait que cela aurait atteint l’objectif de Judkins d' »accélérer le complot de Perrin » avec moins de retour de flamme. Il craignait également que l’intrigue secondaire ajoutée de Laila ne soit trop « sombre » et « énervée » et reflétait finalement l’impulsion pour toutes les adaptations fantastiques de « se pencher pour être un remplacement tonal de Game of Thrones ».

D’un autre côté, Sanderson a salué le grand changement de la série autour de l’identité de The Dragon Reborn. Dans les livres, la prophétie déclare spécifiquement que le dragon sera un homme, tandis que dans la série, il pourrait s’agir d’une personne de n’importe quel sexe. Sanderson a écrit qu’il n’aurait pas fait ce changement particulier lui-même mais qu’il « préférait en fait ce prologue ».

Dans un article séparé, Sanderson a également souligné certaines des suggestions qu’il avait faites qui avaient abouti au produit final, y compris des moments de caractérisation pour Lan (Daniel Henney) et des ajustements à la scène de la traversée de la rivière. Ici, il a dit qu’il aimait un peu mieux la scène entre Perrin et Laila l’ayant enfin vue par lui-même.

Sanderson était moins enthousiasmé par la façon dont les personnages avaient été « vieillis » dans l’adaptation télévisée et comment la relation entre Rand (Josha Stradowski) et Egwene (Madeleine Madden) était plus avancée que dans les livres. Les propres livres de Sanderson sont réputés chastes, mais il a admis que cette version des événements avait un sens dans une émission de télévision par rapport à un livre.

Enfin, Sanderson a abordé les changements apportés au personnage de Mat Cauthon (Barney Harris) et à sa famille, qui aimaient généralement les livres mais sont dysfonctionnels et abusifs dans la série. Il a écrit: « J’ai essayé de changer celui-ci aussi… Encore une fois, j’aurais aimé qu’ils aient une impression moins « sombre » de tout cela, même si je pense que les détails de l’introduction de Mat étaient intéressants et une belle accélération de son personnage. Ce qui est une bonne chose, car la série devra se condenser à partir des livres, donc le déplacement du personnage dans le temps va généralement aider avec cela. «

« Cette équipe est excellente », a conclu Sanderson. « Ils ont un réel respect pour l’histoire et sont de bons écrivains. C’est un projet extrêmement difficile à entreprendre, et je suis assez impressionné par Rafe et toutes les personnes impliquées. »

La roue du temps est diffusée le vendredi sur Amazon Video. Les 15 livres sont maintenant disponibles en format papier, numérique et audio.